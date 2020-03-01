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2020-03-01T09:11+0300
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Эксперты назвали "сделку века" частью предвыборной борьбы Нетаньяху
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РИА Новости

Эксперты назвали "сделку века" частью предвыборной борьбы Нетаньяху

09:11 01.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Лидер правящей партии Израиля "Ликуд" премьер-министр Биньямин Нетаньяху в преддверии парламентских выборов стремился не упустить ни единой возможности для мобилизации собственных сторонников, действуя при этом так, чтобы его оппоненты из блока "Кахоль-Лаван" не получили шанса для критики премьера, считают политологи и эксперты.
Третьи парламентские выборы подряд за 11 месяцев в Израиле, назначенные на 2 марта, стали причиной того, что почти все крупные политические решения в стране принимаются с оглядкой на электоральный эффект. При этом некоторые эксперты придерживаются точки зрения, что картина электоральных предпочтений все равно осталась без изменений.
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Устранение уязвимости

Предвыборная составляющая просматривается и в отношении предложенной президентом США "сделки века" для урегулирования палестино-израильского конфликта, и в действиях против иранских подразделений в Сирии, и даже в таких, казалось бы, частных историях, как судьба израильской гражданки Наамы Иссахар, арестованной в апреле 2019 года в российском аэропорту Шереметьево с девятью граммами гашиша в багаже. После того как израильтянка была осуждена в России на 7,5 лет колонии за контрабанду наркотиков, Нетаньяху лично обратился к президенту РФ Владимиру Путину и организовал встречу российского лидера с матерью Наамы Яффой Иссахар во время визита российского президента в Иерусалим 23 января этого года. Через неделю после этой встречи помилованная указом российского президента израильтянка была доставлена на родину на личном самолете премьер-министра.
"Я не думаю, что история Наамы Иссахар оставила какое-то долгосрочное впечатление, однако если бы Нетаньяху не смог ее освободить, то его противники могли бы использовать данный казус, чтобы дискредитировать Нетаньяху и его отношения с Путиным, так что тут скорее был момент устранения уязвимости", - считает политолог Арик Эльман.
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Без права на ошибку

Оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" строил свою предвыборную кампанию, делая акцент на уголовных делах премьер-министра. Действительно, первое судебное заседание по обвинению Нетаньяху в коррупции и обмане общественного доверия состоится 17 марта, всего через две недели после выборов. Политические противники Нетаньяху настаивают на том, что обвиняемый по таким серьезным статьям политик не может быть главой правительства. В таких условиях любая тактическая ошибка со стороны Нетаньяху могла бы стоить его партии депутатских мандатов.
По мнению экспертов, лидер "Ликуда" таких ошибок практически не допускал, заставляя своих оппонентов следовать в контексте своей повестки. Поездка Нетаньяху в Вашингтон в конце января 2020 года, его активное участие в презентации "сделки века" Дональда Трампа и последующее продвижение плана аннексии Иорданской долины и других территорий на Западном берегу не только укрепили его позиции в "Ликуде", но и сильно осложнили жизнь его конкуренту из "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу. Ганц, также вынужденный поддержать планы аннексии территорий, лишился внешней поддержки арабских партий, которые после прошлых выборов рекомендовали его на пост премьера. Сегодня же без их поддержки у него нет шансов сформировать коалицию большинства в Кнессете 23 созыва.
"Сделка века, вне сомнения, повлияла гораздо больше по целому ряду направлений - "Кахоль-Лаван", объявив о своей поддержке, испортила отношения с арабскими партиями, перспектива палестинского государства мобилизовала правых, а для Нетаньяху смещение акцентов предвыборной кампании на вопросы внешней политики было крайне выгодно, недаром он даже отказался от просьбы о парламентском иммунитете от судебного преследования, дабы ничто не заслоняло именно ту повестку дня, в которой он, как ему кажется, наиболее силён", - отмечает политолог Эльман.
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Ноздря в ноздрю

Пока что, судя по результатам опросов, ни право-религиозный, ни левоцентристский блоки в Израиле не набирают необходимый минимум в 61 мандат.
Как следует из результатов опроса общественного мнения Direct Polls, проведённого незадолго до выборов в парламент 2 марта, партия "Ликуд" во главе с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху получает 35 мандатов, оппозиционный блок "Кахоль-Лаван" - 33 мандата. При этом право-религиозный блок получает 59 мандатов, левоцентристский - 42 мандата и в случае поддержки со стороны арабских партий - 55 мандатов. У партии "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом - шесть мандатов. Опрос проводился 26 февраля, в нем приняли участие 2983 человек старше 18 лет. Погрешность составляет 2,1%.
Другой опрос, проведённый компанией Panels Politics по заказу издания "Маарив", также показывает, что ни один из блоков не набирает необходимый 61 мандат. При этом и "Ликуд", и "Кахоль-Лаван" получают по 34 мандата.
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По закону, пост главы правительства в Израиле достается парламентарию, который сумеет заручиться поддержкой минимум 61 из 120 коллег-депутатов.
Политологи отмечают, что картина электоральных предпочтений с апреля 2019 года и по сегодняшний день практически не изменилась. Голоса избирателей, поделённые между собой политическими игроками, мало перетекают из партии в партию. В этой связи грамотные действия премьер-министра, прежде всего на внешнеполитической арене, позволили ему, несмотря на судебную уязвимость, не только не потерять поддержку избирателей, но и ненамного вырваться вперёд в последние недели перед выборами. Если Нетаньяху сумеет сохранить эти позиции до 2 марта, у него будут более предпочтительные шансы первому попытаться сформировать правительственную коалицию.
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Право первой очереди

"Сделка века и история с Наамой, судя по всему, практически не повлияли на электоральный расклад. Здесь работает принцип "еще более". Как в знаменитом произведении Гоголя, лекарств дорогих решили не употреблять. Умрёт - и так умрёт. Выздоровеет - так и так выздоровеет", - сказал профессор политологии Бар-Иланского университета Зеев Ханин в интервью РИА Новости.
По его словам, "те, кто готовы были голосовать за какую-то партию, только больше укрепились в своём желании за неё голосовать". "Серьезных изменений на политической арене не произошло. Картина электоральных предпочтений прежняя. Плюс-минус один-два мандата. В какой-то момент перевес был у партии "Кахоль-Лаван", сейчас перевес у партии "Ликуд". Но это все равно не даёт никому возможности сформировать коалицию в 61 мандат. Но это даёт возможность претендовать на то, что тому или иному политику президент первым поручит возможность формировать коалицию", - добавил профессор.
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Выборы в израильский парламент назначены на 2 марта 2020 года. После провала двух подряд внеочередных выборов в кнессет (в апреле и сентябре 2019 года), когда по итогам голосования ни одна политическая сила не смогли сформировать коалиционное правительство большинства, кнессет проголосовал за самороспуск. Израильское правительство существует в статусе переходного уже почти год. Органы власти действуют в режиме ограниченных полномочий.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеНаама ИссахарБиньямин НетаньяхуЛикудИзраильВ мире
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