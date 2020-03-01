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2020-03-01T09:04+0300
https://ria.ru/20200301/1565767511.html
В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков за сутки
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РИА Новости

В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков за сутки

09:04 01.03.2020
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© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 28 февраля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
"За 29 февраля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявили в представительстве ЛНР.
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