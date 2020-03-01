В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 28 февраля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
"За 29 февраля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявили в представительстве ЛНР.