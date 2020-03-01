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СМИ сообщили о победе Байдена на праймериз демократов в Южной Каролине
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РИА Новости

СМИ сообщили о победе Байдена на праймериз демократов в Южной Каролине

08:46 01.03.2020 (обновлено: 15:57 01.03.2020)
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© РИА Новости / Брайан СмитТрансляция теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии
Трансляция теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии
© РИА Новости / Брайан Смит
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина по итогам подсчета 100% голосов, сообщает издание New York Times.
По данным New York Times, Байден набирает в Южной Каролине 48,4%. На втором месте — сенатор Берни Сандерс с 19,9%. Байден заручился поддержкой 36 делегатов партийного съезда, Сандерс получает 11 голосов.
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Миллиардер Том Стайер, оказавшийся по итогам на третьем месте, ранее сообщил, что выбывает из предвыборной гонки.
Борьба в Южной Каролине шла за голоса 54 из 3979 делегатов партийного съезда, на котором в июле будет избран единый кандидат от демократов для участия во всеобщих выборах — именно он бросит вызов действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу.
Праймериз в Южной Каролине — последние перед так называемым супервторником, когда 3 марта первичные выборы пройдут сразу в 14 штатах, включая самые крупные — Калифорнию и Техас. По их итогам будут распределены голоса 1357 делегатов, то есть одной трети от общего количества.
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91803829
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