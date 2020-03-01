СМИ сообщили о победе Байдена на праймериз демократов в Южной Каролине

Трансляция теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии

По данным New York Times, Байден набирает в Южной Каролине 48,4%. На втором месте — сенатор Берни Сандерс с 19,9%. Байден заручился поддержкой 36 делегатов партийного съезда, Сандерс получает 11 голосов.

Миллиардер Том Стайер, оказавшийся по итогам на третьем месте, ранее сообщил, что выбывает из предвыборной гонки.

Борьба в Южной Каролине шла за голоса 54 из 3979 делегатов партийного съезда, на котором в июле будет избран единый кандидат от демократов для участия во всеобщих выборах — именно он бросит вызов действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу.