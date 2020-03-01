В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Первый смертельный случай заражения Первый смертельный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Таиланде , сообщает газета Pattaya News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным издания, скончался 35-летний гражданин Таиланда. В конце января врачи установили заражение лихорадкой денге, а в начале февраля анализы показали также заражение коронавирусом нового типа.

По словам представителей министерства здравоохранения, состояние пациента изначально оценивалось как "критическое". Он не покидал госпиталь с конца января, когда ему поставили первичный диагноз.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.