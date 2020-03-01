В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Первый смертельный случай заражения коронавирусом зафиксирован в Таиланде, сообщает газета Pattaya News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным издания, скончался 35-летний гражданин Таиланда. В конце января врачи установили заражение лихорадкой денге, а в начале февраля анализы показали также заражение коронавирусом нового типа.
По словам представителей министерства здравоохранения, состояние пациента изначально оценивалось как "критическое". Он не покидал госпиталь с конца января, когда ему поставили первичный диагноз.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.
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