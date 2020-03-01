В Японии число заразившихся коронавирусом выросло до 947 человек

Прохожие в защитных масках на улице, Япония. Архивное фото

Прохожие в защитных масках на улице, Япония

© AP Photo / Koji Sasahara Прохожие в защитных масках на улице, Япония

ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Согласно последним данным министерства здравоохранения Согласно последним данным министерства здравоохранения Японии и местных администраций, число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 достигло 947, скончались 12 человек, сообщил телеканал NHK.

Большинство из них – 705 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princеss, 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами, и 228 человек – это люди, заразившиеся внутри Японии или японские туристы, вернувшиеся из Китая. Примечательно, что 9 человек из этих 228 – сотрудники министерства здравоохранения или карантинной службы, работавшие на Diamond Princess.

В воскресенье стало известно о смерти 70-летнего мужчины на Хоккайдо. Он поступил в больницу 17 января с диагнозом "аспирационная пневмония", затем у него поднялась температура, и 25 числа анализ подтвердил его заражение новым типом коронавируса.

В Японии отменены массовые мероприятия, с понедельника будут закрыты большинство школ. В Токио и Осаке в этом году не будут проводиться традиционные праздники любования сакурой, цветение которой в этом году выпадает на вторую половину марта. С субботы и до середины марта закрыты Диснейленд и другие парки аттракционов. На самом северном острове Хоккайдо в пятницу введена чрезвычайная ситуация из-за роста заболеваний.

В настоящее время в тяжелом состоянии с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких находятся 56 человек. Выздоровели и выписались из больницы 41 человек.

Рост заболеваний вызвал ажиотажные покупки медицинских масок, дезинфицирующих средств – они исчезли с полок магазинов еще 2 недели назад и появились в интернете по завышенным в несколько раз ценам. Конец этой недели ознаменовался дефицитом туалетной бумаги и салфеток: там, где они появляются в продаже, выдают по одной упаковке в одни руки или на семью.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.