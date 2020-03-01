Чилийские военные помогли российскому моряку с инсультом

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мар - РИА Новости. Российский моряк, почувствовавший себя плохо неподалеку от Мальвинских (Фолклендских) островов, в настоящее время находится на судне чилийских военных, сообщил РИА Новости почетный консул России на Огненной земле Юрий Андрущак.
Ранее он рассказал, что у моряка случился инсульт на рыбацком судне, поэтому было принято решение о его срочной доставке в больницу Ушуаи.
"Мне подтвердили, что состояние больного стабильное, завершилась его перегрузка на чилийский катер. В районе трех ночи он прибудет на Огненную землю", — сказал Андрущак.
Речь идет об Игоре Максимове, 62 лет, трал-мастере российского рыболовного траулера "Атлантик".
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