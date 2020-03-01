Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета

Среди признаков снижения иммунной активности специалисты назвали частые простуды, герпес на губах, сонливость и бессонницу, боль в суставах и мышцах, частые головные боли, высыпания на коже.

Для поддержания иммунитета рекомендуется придерживаться здорового питания, отказаться от алкоголя и курения, спать не менее восьми часов в день, закаляться и заниматься спортом.