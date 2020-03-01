Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечается 1 марта, посоветовали закаляться и не пить.
Среди признаков снижения иммунной активности специалисты назвали частые простуды, герпес на губах, сонливость и бессонницу, боль в суставах и мышцах, частые головные боли, высыпания на коже.
Для поддержания иммунитета рекомендуется придерживаться здорового питания, отказаться от алкоголя и курения, спать не менее восьми часов в день, закаляться и заниматься спортом.
"Силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведет человек. <...> Для хорошего самочувствия и правильной работы внутренних органов необходимо укреплять естественный иммунитет и проводить своевременную вакцинацию", — отмечается в сообщении.
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