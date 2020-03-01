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2020-03-01T06:22+0300
https://ria.ru/20200301/1565766414.html
Юлия Савичева показала фото без макияжа
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РИА Новости

Юлия Савичева показала фото без макияжа

06:21 01.03.2020 (обновлено: 06:22 01.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПевица Юлия Савичева
Певица Юлия Савичева
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Певица Юлия Савичева. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Певица Юлия Савичева показала свое фото без макияжа. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.
В комментарии к посту певица отметила, что очень радуется вошедшей в моду естественности. "Наконец-то мы пришли к тому, что естественная красота - это модно!" – написала она.
Савичева позитивно оценила то, что многие начали отказываться от пластических операций и переходить к здоровому образу жизни. При этом она добавила, что никогда не обращалась к хирургам.
"Себя нужно любить и принимать таким, какой ты есть. Ведь все мы настолько уникальны!" – заключила певица.
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КультураШоу-бизнесЮлия СавичеваРоссия
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