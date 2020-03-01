Юлия Савичева показала фото без макияжа

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Певица Певица Юлия Савичева показала свое фото без макияжа. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram

В комментарии к посту певица отметила, что очень радуется вошедшей в моду естественности. "Наконец-то мы пришли к тому, что естественная красота - это модно!" – написала она.

Савичева позитивно оценила то, что многие начали отказываться от пластических операций и переходить к здоровому образу жизни. При этом она добавила, что никогда не обращалась к хирургам.