Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки

На праймериз среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина Стайер оказался на третьем месте, хотя потратил миллионы долларов на свою кампанию для привлечения избирателей в данном штате.

Как отмечает телеканал, Стайер потратил "непомерные" суммы собственных денег на гонку, уступив в этом плане лишь другому миллиардеру - бывшему мэру Нью-Йорка Майку Блумбергу.

Одним из главных предвыборных обещаний Стайера было "оказать давление на конгресс, чтобы призвать к ответу Трампа" через процедуру импичмента.

Ранее Трамп отсеял тех кандидатов, которые, на его взгляд, "не имеют шансов" на выборах. Среди непрошедших "отбор" оказался Том Стайер, который, по версии Трампа, "лузер", и "мини-Майк" (в сравнении с Блумбергом).

Согласно информации издания The Atlantic , Стайер последние годы был одним из ведущих доноров Демократической партии, а также проталкивал идею импичмента Трампа. В 2016 году ожидалось, что он тоже объявит об участии в борьбе за президентство, однако он не стал этого делать. Аналогично не оправдались ожидания о его участии в борьбе за кресло сенатора на выборах 2018 года, хотя он даже записал агитационный ролик, напоминает издание.