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2020-03-01T06:20+0300
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Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки
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РИА Новости

Американский миллиардер Том Стайер выбыл из президентской гонки

06:20 01.03.2020
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© AP Photo / Meg KinnardТом Стайер
Том Стайер
© AP Photo / Meg Kinnard
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Миллиардер Том Стайер, которого президент США Дональд Трамп окрестил "лузером" и "мини-Майком" (Майкл Блумберг), выбывает из президентской гонки в США, сообщает телеканал NBC.
На праймериз среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Южная Каролина Стайер оказался на третьем месте, хотя потратил миллионы долларов на свою кампанию для привлечения избирателей в данном штате.
Как отмечает телеканал, Стайер потратил "непомерные" суммы собственных денег на гонку, уступив в этом плане лишь другому миллиардеру - бывшему мэру Нью-Йорка Майку Блумбергу.
Одним из главных предвыборных обещаний Стайера было "оказать давление на конгресс, чтобы призвать к ответу Трампа" через процедуру импичмента.
Ранее Трамп отсеял тех кандидатов, которые, на его взгляд, "не имеют шансов" на выборах. Среди непрошедших "отбор" оказался Том Стайер, который, по версии Трампа, "лузер", и "мини-Майк" (в сравнении с Блумбергом).
Согласно информации издания The Atlantic, Стайер последние годы был одним из ведущих доноров Демократической партии, а также проталкивал идею импичмента Трампа. В 2016 году ожидалось, что он тоже объявит об участии в борьбе за президентство, однако он не стал этого делать. Аналогично не оправдались ожидания о его участии в борьбе за кресло сенатора на выборах 2018 года, хотя он даже записал агитационный ролик, напоминает издание.
Состояние Стайера оценивается в более чем полтора миллиарда долларов. Выступая против влияния бизнеса на власть, он при этом сам участвовал в создании банков, а также входил в руководство крупной компании. Однако в 2010 году вместе с женой отдал половину своего состояния на тот момент на благотворительность, а в 2012 году продал свою долю в бизнесе и основал некоммерческую организацию NextGen America, которая поддерживает прогрессивные взгляды в вопросах изменения климата, иммиграции, здравоохранения и образования.
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Том СтайерДональд ТрампСШАВ мире
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