Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

По словам Крамп-Карренбауэр, ЕС и США должны "сейчас вместе усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политического диалога с целью положить конец ужасной войне в Сирии".

Она назвала гуманитарную ситуацию в Сирии ужасной, отметив, что это влияет на всех.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли более 30 военнослужащих турецкой армии. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В российском Минобороны подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.