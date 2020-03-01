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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-01T13:36+0300
https://ria.ru/20200301/1565766225.html
Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564511314_0:63:3125:1821_1036x0_80_0_0_ffd1695ea4de45232e9d396ae3133fd8.jpg
РИА Новости

Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

05:50 01.03.2020 (обновлено: 13:36 01.03.2020)
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© REUTERS / Hannibal HanschkeАннегрет Крамп-Карренбауэр
Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике. Об этом она сказала в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).
По словам Крамп-Карренбауэр, ЕС и США должны "сейчас вместе усилить давление на Асада и Путина, чтобы проложить путь для политического диалога с целью положить конец ужасной войне в Сирии".
Она назвала гуманитарную ситуацию в Сирии ужасной, отметив, что это влияет на всех.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны России, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли более 30 военнослужащих турецкой армии. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В российском Минобороны подчеркнули, что авиация ВКС в этом районе не применялась.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обсудить 73
Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)Аннегрет Крамп-КарренбауэрЕвросоюзБашар АсадВладимир ПутинСирияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Что самое интересное, простые граждане ЕС в абсолютном большинстве считают, что Турция должна убраться из Сирии и не мешать России и Сирии уничтожать террористов!!! Из сказанного могу сказать- что всех политиков ЕС утверждают и назначают в США!!!😡😡😡
1 марта, 07:14
Феликс Д.
26593818
лучше бы историю Германии перечитала бы))
1 марта, 05:52
Антон Тарицин
23371509
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