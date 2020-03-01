В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Первая жертва нового типа Первая жертва нового типа коронавируса зафиксирована в Австралии , скончался 78-летний австралиец, прибывший с лайнера Diamond Princess , сообщает телеканал ABC со ссылкой на главу системы здравоохранения штата Западная Австралия.

Уточняется, что мужчина скончался в городе Перт, власти Австралии эвакуировали мужчину и его 79-летнюю супругу с лайнера около недели назад. Мужчина находился в изоляции в больнице, где скончался.

Всего в Австралии сейчас насчитывается 25 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.