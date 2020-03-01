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РИА Наука
2020-03-01T04:03+0300
https://ria.ru/20200301/1565765812.html
Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
https://cdn25.img.ria.ru/images/150055/32/1500553294_0:66:2673:1570_1036x0_80_0_0_878d6506fa3f1860f6b8f6560e3a86b0.jpg
РИА Новости

Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах

04:03 01.03.2020
21811
© Fotolia / carlos_bcnВодитель
Водитель
© Fotolia / carlos_bcn
Водитель. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Водители дорогих машин чаще нарушают правила, к таким выводам пришли ученые учеными из Невадского университета в Лас-Вегасе, их исследование опубликовано в Journal of Transport & Health.
В ходе эксперимента одну улицу в Лас-Вегасе на нерегулируемом переходе пересекали четыре разных человека. Только 28% автомобилей остановилось, чтобы пропустить пешеходов.
Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе. Так, каждая тысяча долларов стоимости машины сокращает эту вероятность на три процента.
Ученые также установили, что водители чаще останавливались перед "зеброй", если по ней шла женщина. Кроме того, автовладельцы охотнее уступали дорогу белым.
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РИА НаукаАвтоСША
Популярные комментарии
Думаю не открою секрета если сообщу что богатые не только нас машинами давят, - они нам гадят во всех областях жизни.
1 марта, 05:33
СССергей Смирнов
5650009
но ведь это полнейшая охинея. Вы когда нибудь катались именно с владельцем крутой иномарки с номерами 666, 007, 001? Если это не водятел, то 60км/ч по правому ряду уступая абсолютно всем
1 марта, 04:28
Will TVC
7910141
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