Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Водители дорогих машин чаще нарушают правила, к таким выводам пришли ученые учеными из Невадского университета в Водители дорогих машин чаще нарушают правила, к таким выводам пришли ученые учеными из Невадского университета в Лас-Вегасе , их исследование опубликовано в Journal of Transport & Health

В ходе эксперимента одну улицу в Лас-Вегасе на нерегулируемом переходе пересекали четыре разных человека. Только 28% автомобилей остановилось, чтобы пропустить пешеходов.

Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе. Так, каждая тысяча долларов стоимости машины сокращает эту вероятность на три процента.

Ученые также установили, что водители чаще останавливались перед "зеброй", если по ней шла женщина. Кроме того, автовладельцы охотнее уступали дорогу белым.