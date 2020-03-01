Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели

Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань

ПЕКИН, 1 мар — РИА Новости. Более половины всех заразившихся новым типом Более половины всех заразившихся новым типом коронавируса Китае уже вылечились и выписаны из больниц, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 79 824 человек, из них 41 625 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет 52,1% от общего числа заболевших. На лечении остаются еще 32 949 человек.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй зарегистрировано 12 917 случаев заражения, из них 109 с летальным исходом, смертность составила 0,84%. В самой провинции Хубэй, которая является очагом эпидемии, выявлено 66 907 случаев заражения, 2761 человек скончался, смертность составила 4,12%.

В последние время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по всей стране были выявлены лишь 573 новых случая заражения, при этом за пределами провинции Хубэй зарегистрировали всего трех заболевших. За минувшие сутки зафиксировано 35 летальных случаев, из них 34 в провинции Хубэй.

Всего болезнь унесла жизни 2870 человек в Китае.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — Covid-19.