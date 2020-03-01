В штате Вашингтон объявили режим ЧП из-за коронавируса

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Губернатор штата Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от COVID-19, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.

"Я, Джей Инсли, губернатор штата Вашингтон в свете сложившейся ситуации … заявляю, что во всех округах штата Вашингтон действует чрезвычайное положение", - говорится в распространенном в субботу постановлении.

Губернатор также предписал государственным учреждениям и департаментам использовать госресурсы и делать все возможное для борьбы с распространением коронавируса. Режим ЧП подразумевает также возможность задействовать Национальную гвардию штата.

Ранее департамент здравоохранения штата Вашингтон сообщил, что в штате была зафиксирована первая смерть от коронавируса на территории США.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.