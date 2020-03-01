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Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
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РИА Новости

Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка

03:33 01.03.2020 (обновлено: 07:51 01.03.2020)
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© AP Photo / Natacha PisarenkoОфицеры военно-морских сил Чили
Офицеры военно-морских сил Чили
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Офицеры военно-морских сил Чили. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мар - РИА Новости. Чилийские и аргентинские военные помогают спасти моряка с российского траулера, у которого случился инсульт на борту судна, находящегося к югу от Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщил РИА Новости почетный консул России на Огненной земле Юрий Андрущак.
Речь идет о 62-летнем Игоре Максимове, трал-мастере судна "Атлантик". Как рассказал собеседник агентства, утром 27 февраля моряк почувствовал слабость, у него отказали левые рука и нога. Судовой врач диагностировал Максимову инсульт.

"Мы получили заключение судового доктора, из которого следует, что пациент находится в тяжелом состоянии. Начала повышаться температура, что свидетельствует о первой стадии пневмонии, которая обычно переходит в отек мозга", - сообщил Андрущак.

По словам почетного консула, у Аргентины, которая ближе всего к Мальвинским островам, не оказалось нужной техники для эвакуации моряка, поэтому они обратились к чилийским коллегам, которые направили быстроходный катер.
Позднее Андрущак сообщил, что больного взяли на борт, ожидается, что около 03.00 по местному времени (09.00 мск) катер прибудет на Огненную землю.
Это уже не первый раз, когда россияне, аргентинцы и чилийцы работают вместе. В 2017 году они вместе принимали участие в поисках подводной лодки "Сан-Хуан", затонувшей у берегов Аргентины.
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