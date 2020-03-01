Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мар - РИА Новости. Чилийские и аргентинские военные помогают спасти моряка с российского траулера, у которого случился инсульт на борту судна, находящегося к югу от Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщил РИА Новости почетный консул Чилийские и аргентинские военные помогают спасти моряка с российского траулера, у которого случился инсульт на борту судна, находящегося к югу от Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщил РИА Новости почетный консул России на Огненной земле Юрий Андрущак.

Речь идет о 62-летнем Игоре Максимове, трал-мастере судна "Атлантик". Как рассказал собеседник агентства, утром 27 февраля моряк почувствовал слабость, у него отказали левые рука и нога. Судовой врач диагностировал Максимову инсульт.

"Мы получили заключение судового доктора, из которого следует, что пациент находится в тяжелом состоянии. Начала повышаться температура, что свидетельствует о первой стадии пневмонии, которая обычно переходит в отек мозга", - сообщил Андрущак.

По словам почетного консула, у Аргентины, которая ближе всего к Мальвинским островам, не оказалось нужной техники для эвакуации моряка, поэтому они обратились к чилийским коллегам, которые направили быстроходный катер.

Позднее Андрущак сообщил, что больного взяли на борт, ожидается, что около 03.00 по местному времени (09.00 мск) катер прибудет на Огненную землю.