Ученые хотят научить червей по запаху определять точный тип рака

ТОКИО, 1 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Доступный способ выявления 15 видов онкологических заболеваний начиная с нулевой стадии разработан в Японии. О том, как удалось ученым заставить круглых червей нематод быстро и недорого выявлять рак, а также о перспективах раннего определения таких сложно диагностируемых видов онкологии как рак поджелудочной железы и других, рассказал РИА Новости Хироцу Такааки - генеральный директор компании Hirotsu Bio Science Inc.
"В основу метода была положена двигательная реакция нематод (круглые черви длиной около 1 миллиметра – ред.) на химический раздражитель – они двигаются к тому запаху, который им нравится, и удаляются от того, который не любят. Это совершенно новый, до сих пор неизвестный анализ на онкологию. За счет того, приблизятся ли черви к моче пациента или нет, мы сможем определить, есть ли у него рак", - сообщил глава компании.
Отправной точкой для разработчиков стало использование собак для определения рака. Такие методики и тренинги применяются в Японии: собаки по запаху учатся отличать здорового человека от человека с онкологическим заболеванием.
"Основанием послужило предположение, что если собаки могут различить людей, больных раком, от здоровых, то нематоды, у которых генетически обоняние в 1,5 раз острее, чем у собаки, и которые способны уловить тончайший запах, неуловимый для приборов, тоже смогут, наверное, отличить больных людей от здоровых. Мы стали изучать реакцию червей на мочу онкологических пациентов и здоровых людей", - пояснил генеральный директор Hirotsu Bio Science Inc.
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В процессе исследований выяснилось, что нематоды концентрируются в пробе мочи человека с онкологическим заболеванием, не проявляя интереса к моче здорового человека. Этим способом на сегодняшний день можно определить 15 видов онкологии: рак желудка, толстой кишки, легких, груди, матки, поджелудочной железы, печени, предстательной железы, пищевода, яичников, желчных путей и желчного пузыря, мочевого пузыря, почек, рак ротовой полости и глотки. Точность определения рака этим способом на момент сентября 2019 года составляет 86,8%. Причем уже начиная с самых ранних стадий заболевания – нулевой или первой точность определения почти не меняется – около 85%
"Уже начиная с января в ряде медицинских учреждений Японии мы начали предоставлять такой вид обслуживания. И у нас есть заказы еще от 500 учреждений. Анализ вполне доступен по цене – 9800 иен (около 89 долларов). Есть много предложений и из других стран. Да, к нам приходит много предложений из других стран. Это не только заказы на внедрение этого способа диагностирования, но и предложения о совместных исследованиях", - сказал Хироцу Такааки.
Пока что предложенный компанией метод не может определить, какой именно вид онкологии у пациента, он лишь указывает на ее наличие. Задача выявления типа рака – это следующий этап исследований.
"Мы работаем над созданием особых видов червей за счет изменения их генов, которые могли бы определить конкретный вид рака. Мы поставили цель вывести червей, которые могли бы определить такой трудно диагностируемый вид онкологии как рак поджелудочной железы, и прийти к осуществлению таких анализов уже через два года", - сказал глава компании.