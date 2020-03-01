Ученые хотят научить червей по запаху определять точный тип рака

ТОКИО, 1 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Доступный способ выявления 15 видов Доступный способ выявления 15 видов онкологических заболеваний начиная с нулевой стадии разработан в Японии . О том, как удалось ученым заставить круглых червей нематод быстро и недорого выявлять рак, а также о перспективах раннего определения таких сложно диагностируемых видов онкологии как рак поджелудочной железы и других, рассказал РИА Новости Хироцу Такааки - генеральный директор компании Hirotsu Bio Science Inc.

"В основу метода была положена двигательная реакция нематод (круглые черви длиной около 1 миллиметра – ред.) на химический раздражитель – они двигаются к тому запаху, который им нравится, и удаляются от того, который не любят. Это совершенно новый, до сих пор неизвестный анализ на онкологию. За счет того, приблизятся ли черви к моче пациента или нет, мы сможем определить, есть ли у него рак", - сообщил глава компании.

Отправной точкой для разработчиков стало использование собак для определения рака. Такие методики и тренинги применяются в Японии: собаки по запаху учатся отличать здорового человека от человека с онкологическим заболеванием.

"Основанием послужило предположение, что если собаки могут различить людей, больных раком, от здоровых, то нематоды, у которых генетически обоняние в 1,5 раз острее, чем у собаки, и которые способны уловить тончайший запах, неуловимый для приборов, тоже смогут, наверное, отличить больных людей от здоровых. Мы стали изучать реакцию червей на мочу онкологических пациентов и здоровых людей", - пояснил генеральный директор Hirotsu Bio Science Inc.

В процессе исследований выяснилось, что нематоды концентрируются в пробе мочи человека с онкологическим заболеванием, не проявляя интереса к моче здорового человека. Этим способом на сегодняшний день можно определить 15 видов онкологии: рак желудка, толстой кишки, легких, груди, матки, поджелудочной железы, печени, предстательной железы, пищевода, яичников, желчных путей и желчного пузыря, мочевого пузыря, почек, рак ротовой полости и глотки. Точность определения рака этим способом на момент сентября 2019 года составляет 86,8%. Причем уже начиная с самых ранних стадий заболевания – нулевой или первой точность определения почти не меняется – около 85%

"Уже начиная с января в ряде медицинских учреждений Японии мы начали предоставлять такой вид обслуживания. И у нас есть заказы еще от 500 учреждений. Анализ вполне доступен по цене – 9800 иен (около 89 долларов). Есть много предложений и из других стран. Да, к нам приходит много предложений из других стран. Это не только заказы на внедрение этого способа диагностирования, но и предложения о совместных исследованиях", - сказал Хироцу Такааки.

Пока что предложенный компанией метод не может определить, какой именно вид онкологии у пациента, он лишь указывает на ее наличие. Задача выявления типа рака – это следующий этап исследований.