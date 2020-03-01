Ученый рассказал о последствиях ядерного удара для США

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета представил сценарий глобальной ядерной войны. Соответствующая статья опубликована в журнале The Conversation.
Главная мысль автора заключается в том, что одностороннее применение каким-либо государством ядерного оружия сказывается на нем самом.
Согласно исследованию Пирса, запуск тысячи боеголовок по территории за пределами США спровоцирует в самих Соединенных Штатах массовый голод, вызванный изменением климата после удара. Америка начнет терять по 140 тысяч человек ежегодно, а если страна использует весь ядерный боезапас, людские потери могут вырасти до пяти миллионов в год.
4 декабря 2019, 15:54Эксперты оценили возможные причины начала ядерной войны
В январе физики, в том числе несколько Нобелевских лауреатов, перевели так называемые часы Судного дня на 20 секунд вперед к полуночи. Этот проект, придуманный в 1947 году Альбертом Эйнштейном, отражает вероятность глобальной катастрофы, в результате которой человечество может исчезнуть с лица Земли. По словам ученых, из-за неспособности мировых лидеров справиться с угрозой ядерного конфликта, изменением климата и кибервойнами люди сегодня как никогда близки к точке невозврата.
Как отметили эксперты журнала Bulletin of the Atomic Scientists, сейчас угрозы стали более ощутимы из-за обострения мировых конфликтов и войн в киберпространстве, а также климатических проблем.