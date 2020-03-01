Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T11:44+0300
https://ria.ru/20200301/1565765573.html
Ученый рассказал о последствиях ядерного удара для США
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565074194_0:144:1600:1044_1036x0_80_0_0_46c55589456800e68df34f01167a90b8.jpg
РИА Новости

Ученый рассказал о последствиях ядерного удара для США

03:09 01.03.2020 (обновлено: 11:44 01.03.2020)
127316
© Фото : United States Department of EnergyЯдерный взрыв
Ядерный взрыв
© Фото : United States Department of Energy
Ядерный взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета представил сценарий глобальной ядерной войны. Соответствующая статья опубликована в журнале The Conversation.
Главная мысль автора заключается в том, что одностороннее применение каким-либо государством ядерного оружия сказывается на нем самом.
Согласно исследованию Пирса, запуск тысячи боеголовок по территории за пределами США спровоцирует в самих Соединенных Штатах массовый голод, вызванный изменением климата после удара. Америка начнет терять по 140 тысяч человек ежегодно, а если страна использует весь ядерный боезапас, людские потери могут вырасти до пяти миллионов в год.
Таким образом, отмечает Пирс, даже безответная атака США на Китай или Россию может стать губительной для страны.
Ядерный взрыв
4 декабря 2019, 15:54
Эксперты оценили возможные причины начала ядерной войны
В январе физики, в том числе несколько Нобелевских лауреатов, перевели так называемые часы Судного дня на 20 секунд вперед к полуночи. Этот проект, придуманный в 1947 году Альбертом Эйнштейном, отражает вероятность глобальной катастрофы, в результате которой человечество может исчезнуть с лица Земли. По словам ученых, из-за неспособности мировых лидеров справиться с угрозой ядерного конфликта, изменением климата и кибервойнами люди сегодня как никогда близки к точке невозврата.
Как отметили эксперты журнала Bulletin of the Atomic Scientists, сейчас угрозы стали более ощутимы из-за обострения мировых конфликтов и войн в киберпространстве, а также климатических проблем.
6526530302147
Обсудить 92
КитайРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Безответный удар? Они там с дуба рухнули? В первые же 10 минут ответка будет с 200 миллионами трупов на територии США
1 марта, 04:57
Сергей Запольский
13431005
Американцы не дураки, для уничтожения России они используют бактериологическое (вирусное) оружие, настроенное на генотип русских и вообще славян. Примерно как коронавирус работает против китайцев сильнее, чем против англосаксов.
1 марта, 05:18
СССергей Смирнов
261264438
Рекомендуем
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков рассказал о важности ответа Путина Эрдогану
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Сотрудник пограничной службы Украины
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
США призвали Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18Киселев прокомментировал ситуацию с задержанием журналистов в Турции
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
19:47Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Лента новостейМолния