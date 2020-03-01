Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся

Трагедия на дне рождения Диденко произошла накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, после чего началась химическая реакция. В результате погибли три человека, включая супруга блогерши, еще несколько пострадали.