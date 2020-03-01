Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Молодой человек девушки, погибшей в результате ЧП на вечеринке блогера Екатерины Диденко, заявил в интервью РЕН ТВ, что считает инцидент несчастным случаем.
Собеседник телеканала призвал никого не наказывать за случившееся.
Трагедия на дне рождения Диденко произошла накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, после чего началась химическая реакция. В результате погибли три человека, включая супруга блогерши, еще несколько пострадали.
Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Выясняются обстоятельства произошедшего.