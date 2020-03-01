Количество умерших от коронавируса в Китае выросло до 2870 человек

ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 79 824 человек, из них 2870 скончались, свыше 41,6 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 79 824 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 35 329 человек (7 365 человек находятся в тяжелом состоянии), 41 625 человек выписаны из больниц, 2870 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 573 новых случая заражения, из больниц выписали 2623 человека, скончались 35 человек (из них 34 – в провинции Хубэй), зарегистрировано еще 132 случая с подозрением на коронавирус.

В настоящее время зарегистрирован еще 851 случай с подозрением на новый тип коронавируса, более 51,8 тысячи человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением, дополняется в сообщении.

Уточняется, что в провинции Хубэй, в очаге эпидемии, за сутки было подтверждено 570 случаев заражения (565 в городе Ухань), выписаны 2292 человека (1675 - в Ухане), зарегистрировано 34 летальных случая (26 - в Ухане). С начала эпидемии в провинции в общей сложности было выявлено 66 907 случаев заражения, при этом уже 31 187 пациентов выздоровели, 2761 скончались (в Ухане – 2195). В настоящее время болеют 32 949 человек, из них 7 107 человек находятся в тяжелом состоянии.

Отдельно в Гонконге выявлено 95 случаев заражения (из них два человека скончались, 33 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (восемь из них уже выписаны), на Тайване заразились 39 человек (из них один скончался и девять вылечились).