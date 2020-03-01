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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-01T02:42+0300
https://ria.ru/20200301/1565765407.html
Макрон призвал Россию и Турцию договориться о прекращении огня в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156219/70/1562197019_0:100:2452:1479_1036x0_80_0_0_c9d8c310b6f4a7842c62270fe2425b88.jpg
РИА Новости

Макрон призвал Россию и Турцию договориться о прекращении огня в Сирии

02:42 01.03.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонных разговорах призвал лидеров России и Турции достичь прекращения огня в Сирии, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент (Франции – ред.) подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения военных действий и призвал Россию и Турцию установить долговременный и поддающийся проверке режим прекращения огня в соответствии с договоренностями… достигнутыми на четырехстороннем саммите в Стамбуле осенью 2018 года", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Макрон также выразил солидарность с Турцией в связи с недавней гибелью турецких солдат в Сирии. Французский президент призвал Турцию сотрудничать с Европейским союз по теме мигрантов.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном проблему в Идлибской зоне и заявил, что все аспекты сирийского урегулирования обсудят в Москве на встрече лидеров РФ и Турции. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.
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Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеЭммануэль МакронФранцияТурцияСирияРоссияВ мире
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