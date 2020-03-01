Макрон призвал Россию и Турцию договориться о прекращении огня в Сирии

"Президент (Франции – ред.) подчеркнул необходимость незамедлительного прекращения военных действий и призвал Россию и Турцию установить долговременный и поддающийся проверке режим прекращения огня в соответствии с договоренностями… достигнутыми на четырехстороннем саммите в Стамбуле осенью 2018 года", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон также выразил солидарность с Турцией в связи с недавней гибелью турецких солдат в Сирии. Французский президент призвал Турцию сотрудничать с Европейским союз по теме мигрантов.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном проблему в Идлибской зоне и заявил, что все аспекты сирийского урегулирования обсудят в Москве на встрече лидеров РФ и Турции. Разговор состоялся по инициативе французской стороны.