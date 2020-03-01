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Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
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РИА Новости

Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"

02:35 01.03.2020 (обновлено: 13:01 01.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкПевец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
Певец Сергей Лазарев. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе" из-за несправедливой, по его мнению, оценки выступления одного из конкурсантов членом жюри. Соответствующее видео певец опубликовал в своем Instagram.
Конфликт произошел после того, как один из членов жюри, поэт-песенник Симон Осиашвили, раскритиковал участницу шоу, исполнившую песню на английском языке. Осиашвили выразил мнение, что на конкурсе нужно исполнять русские композиции, так как они "более душевные". Его слова вызвали резкую реакцию Лазарева.
"Вы рубите дорогу классному исполнителю, потому что вы хотите русских песен! Вы рубите судьбу человека", — эмоционально высказался певец, перебив Осиашвили.
Он заявил, что участница конкурса, спевшая на английском, выступила отлично. "Когда такое происходит у меня на глазах, я просто не могу, я готов рвать и метать, это несправедливо!" — воскликнул Лазарев.
В комментарии к ролику певец отметил, что имеет свою четкую позицию, которую всегда аргументированно отстаивает, несмотря на эмоциональность и излишнюю вспыльчивость.
"Я всю жизнь остро реагирую на несправедливость, которая происходит. Я против стереотипов, узких шор и предубеждений, я против предвзятости и ярлыков, я против неаргументированного мнения. Я считаю, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет!" — написал он.
Лазарев выразил мнение, что конкурсантов надо оценивать по качеству исполнения, вокальным данным и артистизму.
Певец Сергей Лазарев
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Сергей Лазарев отписался от всех друзей в инстаграме
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Обсудить 109
Шоу-бизнесСергей ЛазаревРоссия
Популярные комментарии
"Я считаю, что член жюри не должен оценивать конкурсанта по языку, на котором он поет!" А я считаю, что текст это неотъемлемая часть песни и если он непонятен большой части слушателей, то и ценность такой песни ограничена лишь вокалом. Уверен большинство думает так же.
1 марта, 03:27
Andrey Kuleshov
311111069
Любая песня отличается от других жанров тем, что она имеет 3 компоненты: слова, музыка, исполнение. Если нет любой из этих компонент - это уже не песня. Поэтому Лазарев не прав - он оценивает 2 компоненты, а не песню.
1 марта, 03:23
Igor Loshkov
275210454
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