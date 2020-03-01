В Бразилии подтвердили второй случай заражения коронавирусом

"Департамент здравоохранения Сан-Паулу сообщил министерству здравоохранения о новом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Пациент приехал из Италии. Признаки распространения вируса на территории страны отсутствуют", - говорится в сообщении в социальной сети Twitter.

В среду минздрав сообщил о первом случае заражения в стране. Коронавирус был обнаружен у прибывшего в Сан-Паулу 61-летнего бразильца, совершившего поездку на север Италии. Пациент стал также первым заразившимся COVID-19 в Латинской Америке.