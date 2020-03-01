В Бразилии подтвердили второй случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Второй случай заражения новым типом коронавируса подтвержден в Бразилии, сообщает министерство здравоохранения страны.
"Департамент здравоохранения Сан-Паулу сообщил министерству здравоохранения о новом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Пациент приехал из Италии. Признаки распространения вируса на территории страны отсутствуют", - говорится в сообщении в социальной сети Twitter.
В среду минздрав сообщил о первом случае заражения в стране. Коронавирус был обнаружен у прибывшего в Сан-Паулу 61-летнего бразильца, совершившего поездку на север Италии. Пациент стал также первым заразившимся COVID-19 в Латинской Америке.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 79 394 человека, скончались 2838. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 85 403 человека.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса