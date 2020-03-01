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2020-03-01T12:37+0300
https://ria.ru/20200301/1565765306.html
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
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РИА Новости

В России с 1 марта вступает в силу ряд законов

02:24 01.03.2020 (обновлено: 12:37 01.03.2020)
867044
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и несколько других нормативов и правил.

Незарегистрированные лекарства

Новый закон дает правительству право устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости медицинских препаратов. Уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, документ устанавливает, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам взаимозаменяемых лекарственных препаратов.
Закон также определяет полномочия правительства закупать не зарегистрированные в России препараты по решению врачебной комиссии.
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Маркировка обуви

Обязательным с 1 марта стало и нанесение средств идентификации либо на потребительскую упаковку, либо на обувь, либо на товарный ярлык обувных товаров. Кроме того, участники рынка будут обязаны вносить в информационную систему сведения о маркировке обуви и данные об обороте товаров.
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ГОСТ на раритетные автомобили

ГОСТ "Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки", утвержденный 26 ноября 2019 года и вступивший в силу 1 марта, касается мотоциклов, легковых автомобилей и прицепов в возрасте старше 30 лет, а также грузовых машин, автобусов и прицепов к ним, не предназначенных для коммерческого использования, в возрасте старше 50 лет.
При этом, как пояснили в Росстандарте, речь идет только о транспортных средствах с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненных или отреставрированных до оригинального состояния.
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"Гонорар успеха"

С 1 марта вступил в силу закон о "гонорарах успеха" адвокатов, предусматривающий создание механизма, по которому они смогут определять размер вознаграждения в зависимости от исхода дела и результатов работы.
Так называемый "гонорар успеха" — условие соглашения, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи. Также уточняется, что эти гонорары не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
лучше б сделали ГОСТы на продукты
1 марта, 05:41
Алекс Иванов
4441227111
Понадобилось 20 лет режиму, чтобы немного поумнеть и начинать вводить ГОСТы . Теперь надо ещё поумнеть чтобы понять, что капитализм ведёт всех к неминуемой гибели и надо возвращаться к более справедливому развитию общества - социализму.
1 марта, 07:42
broshtein.sergei15fewrolai
327301341
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