В России с 1 марта вступает в силу ряд законов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. С 1 марта в С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и несколько других нормативов и правил.

Незарегистрированные лекарства

Новый закон дает правительству право устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости медицинских препаратов. Уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, документ устанавливает, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам взаимозаменяемых лекарственных препаратов.

Закон также определяет полномочия правительства закупать не зарегистрированные в России препараты по решению врачебной комиссии.

Маркировка обуви

Обязательным с 1 марта стало и нанесение средств идентификации либо на потребительскую упаковку, либо на обувь, либо на товарный ярлык обувных товаров. Кроме того, участники рынка будут обязаны вносить в информационную систему сведения о маркировке обуви и данные об обороте товаров.

ГОСТ на раритетные автомобили

ГОСТ "Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки", утвержденный 26 ноября 2019 года и вступивший в силу 1 марта, касается мотоциклов, легковых автомобилей и прицепов в возрасте старше 30 лет, а также грузовых машин, автобусов и прицепов к ним, не предназначенных для коммерческого использования, в возрасте старше 50 лет.

При этом, как пояснили в Росстандарте, речь идет только о транспортных средствах с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненных или отреставрированных до оригинального состояния.

"Гонорар успеха"

С 1 марта вступил в силу закон о "гонорарах успеха" адвокатов, предусматривающий создание механизма, по которому они смогут определять размер вознаграждения в зависимости от исхода дела и результатов работы.