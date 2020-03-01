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На Сахалине хотят ограничить сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса
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РИА Новости

На Сахалине хотят ограничить сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

02:17 01.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест-система для выявления коронавируса
Тест-система для выявления коронавируса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест-система для выявления коронавируса. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар – РИА Новости. Власти Сахалина решили обратиться в правительство России с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с японским островом Хоккайдо из-за нового коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Решение о необходимости обратиться в правительство Российской Федерации с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с Хоккайдо с 5 марта до особого распоряжения принято на расширенном заседании санитарно-противоэпидемической подкомиссии комиссии по чрезвычайным ситуациям Сахалинской области. Совещание экстренно провел губернатор Валерий Лимаренко в связи с распространением инфекции на японском острове, где выявлены 66 заболевших новой коронавирусной инфекцией и введен режим ЧС", - говорится в распространенном пресс-релизе.
По информации властей региона, для всех прибывающих с японского острова на Сахалине организуют карантинные мероприятия. Так, например, жители региона без признаков заболевания в течение 14 дней будут находиться дома на больничном. Проследят за состоянием их здоровья сотрудники минздрава и Роспотребнадзора.
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"Иностранные граждане будут размещены на указанный срок в стационарных карантинных пунктах. Для этого определены лечебные учреждения, созданы необходимые условия, организовано медицинское наблюдение и налажено взаимодействие с новосибирской лабораторией, которая проверяет анализы на предмет заражения коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.
На Сахалине уже организован контроль состояния людей, прибывающих на остров из стран Юго-Восточной Азии. Сотрудники областного минздрава проверяют всех пассажиров на бортах авиасудов и морского транспорта – с помощью тепловизоров у каждого специалисты замеряют температуру, проводят осмотр на предмет сопутствующих симптомов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 79 394 человека, скончались 2838. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 85 403 человека.
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Распространение нового коронавирусаХоккайдоСахалинЯпонияОбщество
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