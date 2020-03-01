В США зафиксировали еще семь возможных случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщает, что на территории Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщает, что на территории США были зафиксированы ещё семь человек, у которых подозревают заражение новым коронавирусом

В CDC также подтвердили, что в США была зарегистрирована первая смерть от коронавируса.

По данным на 29 февраля, на территории США было зафиксировано 22 случая заражения – 15 подтвержденных и 7 подозреваемых. Ещё 47 человек с коронавирусом прибыли в США из китайского Уханя и с лайнера Diamond Princess. Всего подтвержденных случаев заражения - 62, как и в пятницу.

Ранее департамент здравоохранения штата Вашингтон сообщил, что в штате была зафиксирована первая смерть от коронавируса на территории США.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.