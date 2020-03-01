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Религия и мировоззрение
2020-03-01T05:33+0300
https://ria.ru/20200301/1565765124.html
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
https://cdn25.img.ria.ru/images/139171/91/1391719168_0:0:2978:1676_1036x0_80_0_0_570776225b0b9d7b1a5c10bbd3351f25.jpg
РИА Новости

Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

02:00 01.03.2020 (обновлено: 05:33 01.03.2020)
105899
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Извиняться в Прощеное воскресенье надо без подготовки, и делать это не только перед родственниками, но и даже перед домашними животными. К тому же не надо проигрывать в голове момент извинений и возможный ответ, просто делайте. Такой совет дал директор православной радиостанции "Радонеж" Евгений Никифоров в интервью радио Sputnik.
Первого марта православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. В этот день принято извиняться за то зло, которое вы могли причинить окружающим. Евгений Никифоров уточнил, что просить прощение стоит не только у самых близких людей и людей вообще.
"Прощение нужно просить у всех: и у православных, и не у православных. Просить прощение надо у всех, у кого вы чувствуете, что на душе осталось что-то невыясненное. И им будет легче, и вам на душе будет спокойнее. Прощение - это великий дар, который нам дал Господь. Он прощает нас, а мы прощаем близких. Не забудьте в воскресенье попросить прощение у семьи, близких и даже своих котов с кошками", - рассказал православный журналист.
У христиан приятно говорить друг дугу: "Прости меня", а в ответ слышать – "Бог простит, и я прощаю". По традиции это делается, чтобы подойти к Великому посту без грехов за спиной. Что интересно, важен именно момент извинения, а не ответ собеседника, рассказал радио Sputnik Евгений Никифоров.
"Люди есть люди. Мы все чувствуем. Нет каких-то тупиц, которые скажут, что не простят. Любой человек будет тронут вашим извинением. Не нужно думать, как воспримут ваши слова. Даже если человек не покажет внешне, он все равно оценит ваше великодушие, вашу простоту и ваше желание добра", - считает православный журналист.
Патриаршее служение в Прощеное воскресенье
10 марта 2019, 08:00Религия и мировоззрение
Перед кем можно не извиняться в Прощеное воскресенье
191167111532
Обсудить 9
Религия и мировоззрениеПрощеное воскресеньеРоссия
Популярные комментарии
Пусть боженька сначала извинится перед человечеством за всё горе страдания, через которые оно проходит. Ведь на все воля божья - и на болезни, и на аварии, на авиакатастрофы.
1 марта, 04:59
VUVistalin Ussr
10120231
Пусть он для начала начнет существовать. ))
1 марта, 05:27
Комарик Кровопийца
15211021
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