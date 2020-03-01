Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье

"Прощение нужно просить у всех: и у православных, и не у православных. Просить прощение надо у всех, у кого вы чувствуете, что на душе осталось что-то невыясненное. И им будет легче, и вам на душе будет спокойнее. Прощение - это великий дар, который нам дал Господь. Он прощает нас, а мы прощаем близких. Не забудьте в воскресенье попросить прощение у семьи, близких и даже своих котов с кошками", - рассказал православный журналист.