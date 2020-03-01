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Число зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло до 18 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло до 18 человек

01:50 01.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
ЖЕНЕВА, 1 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии возросло до 18, говорится в сообщении Федерального офиса общественного здравоохранения, опубликованном на сайте структуры.
На вечер 29 февраля, по данным Национального справочного центра по возникающим вирусным инфекциям, в Швейцарии подтвердилось наличие нового коронавируса у 18 человек. Заболевшие выявлены в кантонах Тичино, Женева, Граубюнден, Аргау, Цюрих, Базель, Во, Берн и Вале. Всего было обследовано свыше 1100 человек с подозрением на заражение.
Ранее в пятницу Федеральный офис общественного здравоохранения заявлял о 15 зараженных, затем эта цифра была снижена до 8. Среди подтвержденных случаев COVID-19, в частности, два пациента из кантона Женева. Один из них – мужчина 55 лет, родом из Италии, проживающий во Франции и работающий в Женеве в международной компании. В субботу утром женевский офис Европейского вещательного союза выпустил официальное заявление, о том, что у одного из сотрудников компании, который по личным делам ранее провел несколько дней на севере Италии, был подтвержден COVID-19.
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В пятницу утром правительство Швейцарии также приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1000 человек. Под запрет попал женевский Международный автомобильный салон, который планировалось провести с 5 по 15 марта. Женевское отделение ООН также до 15 марта закрыло свои двери для посещения туристов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 79 394 человека, скончались 2838. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 85 403 человека.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
140110
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Распространение нового коронавирусаШвейцарияВ мире
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