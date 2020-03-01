Число зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло до 18 человек

ЖЕНЕВА, 1 мар – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество подтвержденных случаев заражения новым Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом Швейцарии возросло до 18, говорится в сообщении Федерального офиса общественного здравоохранения, опубликованном на сайте структуры.

На вечер 29 февраля, по данным Национального справочного центра по возникающим вирусным инфекциям, в Швейцарии подтвердилось наличие нового коронавируса у 18 человек. Заболевшие выявлены в кантонах Тичино, Женева, Граубюнден, Аргау, Цюрих, Базель, Во, Берн и Вале. Всего было обследовано свыше 1100 человек с подозрением на заражение.

Ранее в пятницу Федеральный офис общественного здравоохранения заявлял о 15 зараженных, затем эта цифра была снижена до 8. Среди подтвержденных случаев COVID-19, в частности, два пациента из кантона Женева. Один из них – мужчина 55 лет, родом из Италии, проживающий во Франции и работающий в Женеве в международной компании. В субботу утром женевский офис Европейского вещательного союза выпустил официальное заявление, о том, что у одного из сотрудников компании, который по личным делам ранее провел несколько дней на севере Италии, был подтвержден COVID-19.

В пятницу утром правительство Швейцарии также приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1000 человек. Под запрет попал женевский Международный автомобильный салон, который планировалось провести с 5 по 15 марта. Женевское отделение ООН также до 15 марта закрыло свои двери для посещения туристов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.