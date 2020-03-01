Трамп спародировал Блумберга, спрятавшись за трибуну

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп в очередной раз пошутил над невысоким ростом кандидата в президенты от Демократической партии Майкла Блумберга , изобразив его.

Говоря о Блумберге на конференции Союза американских консерваторов, Трамп присел за трибуной с микрофоном, так что осталась видна только его голова.

"Уберите меня со сцены, уберите!" - кричал он при этом, изображая Блумберга на дебатах кандидатов от демократов.

Он также припомнил Блумбергу большие траты на рекламу при отсутствии очевидного результата. По данным СМИ, миллиардер истратил на эти цели более 500 миллионов долларов.

"Это просто показывает, что нельзя купить выборы", - сказал Трамп.