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В Sputnik Турция рассказали о попытке нападения на их сотрудников
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РИА Новости

В Sputnik Турция рассказали о попытке нападения на их сотрудников

01:05 01.03.2020 (обновлено: 12:02 01.03.2020)
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АНКАРА, 1 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Сайт Sputnik Турция сообщил подробности попытки нападения на его сотрудников в Анкаре.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем ее сотрудникам в Анкаре и обвинили их в предательстве Родины.

"К трем нашим сотрудникам в Анкаре 29 февраля около 22:30-23:00 мск в квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Нападавшие пытались выломать двери. По словам наших сотрудников, которые обратились в полицию и сейчас дают показания, в этих группах было не менее десяти человек в каждой", — сообщается на сайте Sputnik Турция.

Отмечается, что нападавшие скандировали лозунги "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы", "Мученики (павшие за родину. — Прим. ред.) — бессмертны", "Родина неделима" и другие.
"Нападавшие скрылись до прибытия полиции, пострадавших в результате нападения нет", — говорится в сообщении.
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