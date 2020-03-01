В Sputnik Турция рассказали о попытке нападения на их сотрудников

АНКАРА, 1 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Сайт Sputnik Турция сообщил подробности попытки нападения на его сотрудников в Анкаре.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем ее сотрудникам в Анкаре и обвинили их в предательстве Родины.
"К трем нашим сотрудникам в Анкаре 29 февраля около 22:30-23:00 мск в квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Нападавшие пытались выломать двери. По словам наших сотрудников, которые обратились в полицию и сейчас дают показания, в этих группах было не менее десяти человек в каждой", — сообщается на сайте Sputnik Турция.
Отмечается, что нападавшие скандировали лозунги "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы", "Мученики (павшие за родину. — Прим. ред.) — бессмертны", "Родина неделима" и другие.
"Нападавшие скрылись до прибытия полиции, пострадавших в результате нападения нет", — говорится в сообщении.
30 октября 2018, 13:52Sputnik вошел в десятку самых посещаемых интернет-СМИ Турции