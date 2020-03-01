В Sputnik Турция рассказали о попытке нападения на их сотрудников

"К трем нашим сотрудникам в Анкаре 29 февраля около 22:30-23:00 мск в квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Нападавшие пытались выломать двери. По словам наших сотрудников, которые обратились в полицию и сейчас дают показания, в этих группах было не менее десяти человек в каждой", — сообщается на сайте Sputnik Турция.