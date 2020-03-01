В России вступил в силу ГОСТ на раритетные автомобили

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. С воскресенья ГОСТ "Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки", утвержденный 26 ноября 2019 года, вступает в действие, следует из сообщения С воскресенья ГОСТ "Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки", утвержденный 26 ноября 2019 года, вступает в действие, следует из сообщения Росстандарта

"Документ распространяется на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, на грузовые машины, автобусы и прицепы к ним, не предназначенные для коммерческой перевозки пассажиров и грузов, старше 50 лет, с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненные или отреставрированные до оригинального состояния", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный ГОСТ является национальным стандартом Российской Федерации, разработанным в соответствии с федеральным законом и применяется на территории России на добровольной основе, поскольку при выпуске в обращение раритетных автомобилей, соответствующих критериям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", оценка соответствия не требуется и свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) в отношении таких автомобилей не оформляется.

"Подтверждение оригинальности раритетного автомобиля с документарным оформлением этого по ГОСТ Р с 1 марта 2020 года будет являться основанием для того, чтобы такой автомобиль стал полноправным участником дорожного движения. Иными словам, заинтересованные лица смогут без ограничений использовать и распоряжаться раритетным транспортным средством без оформления СБКТС на территории России", - разъясняет ведомство.

Прежде у владельцев таких автомобилей не существовало правового механизма для отнесения их транспортного средства к разряду раритетных, напоминает Росстандарт.