Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T06:53+0300
https://ria.ru/20200301/1565764101.html
Закон о госзакупке незарегистрированных лекарств вступил в силу
https://cdn24.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2c9a55b6db28907be670ef2dcee7c594.jpg
РИА Новости

Закон о госзакупке незарегистрированных лекарств вступил в силу

01:01 01.03.2020 (обновлено: 06:53 01.03.2020)
13572
© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, которой правительство наделяется правом закупать не зарегистрированные в России препараты, вступает в силу в воскресенье.
Федеральный закон был одобрен Советом Федерации 23 декабря и позднее подписан президентом России Владимиром Путиным.
Здание Государственной Думы РФ
14 февраля, 16:21
В Госдуме оценили ситуацию с производством российских лекарств
Законом предусмотрено право правительства РФ устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, законопроектом определяется, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.
Законом также устанавливаются полномочия правительства закупать не зарегистрированные в РФ препараты по решению врачебной комиссии.
Ввоз незарегистрированных наркотических и психотропных лекарств будет осуществлять федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод". Деньги на закупку, ввоз и доставку конкретной партии таких лекарств предусматриваются Минпромторгом в федеральном бюджете на соответствующий год.
Михаил Мурашко
21 февраля, 09:28
Чем запомнился первый месяц работы нового главы Минздрава
Минздрав России в феврале утвердил перечень незарегистрированных лекарств, подлежащих ввозу в страну, в список вошли пять препаратов – "Диазепам", "Мидазолам", "Клобазам", "Лоразепам", "Фенобарбитал". Правительство России на закупку препаратов выделило на 2020 год 22 миллиона рублей.
В августе 2019 года сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".
В 2018 году уголовное дело в отношении москвички Екатерины Конновой, матери ребенка-инвалида, было возбуждено после того, как, по версии следствия, женщина незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно исследованию, содержит психотропное вещество - диазепам. Конновой грозило от 4 до 8 лет колонии. Позже МВД РФ сообщили о закрытии дела.
603007
Правительство РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Микробиологическая лаборатория
Врач: противовирусные препараты не помогут профилактике коронавируса
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
Ядерный взрыв
Ученый рассказал о последствиях ядерного удара для США
Певица Юлия Савичева
Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе
Сотрудник пограничной службы Украины
Украина ужесточила правила въезда в Россию для своих граждан
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Более 36 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС
Блины на масленичной ярмарке
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Офицеры военно-морских сил Чили
Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Sputnik Турция
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
В Sputnik Турция рассказали о попытке нападения на их сотрудников
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Блогер рассказала о самочувствии после ЧП в банном комплексе
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:27СК выясняет причины обрушения стены жилого дома в Самаре
21:24В Самаре из-за обрушения стены дома пострадал один человек
21:22"Евровидение, держись": российские звезды поддержали Little Big в Сети
21:22Вьетнам эффективно борется с распространением коронавируса
21:15У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
21:15Спикер Рады сообщил об отставке премьера Украины
21:03Священник призвал ограничиться в пользовании соцсетями во время поста
21:00Немецкий посол поблагодарил россиян за отношение к гражданам Германии
20:58Россия стала лидером среди стран Европы по росту турпотока в Индонезию
20:56Зеленский приедет на выписку эвакуированных из Китая украинцев
20:54Источник назвал диагноз впавшего в кому кандидата в президенты Абхазии
20:52Курсанта академии МЧС насмерть придавило баскетбольным щитом
20:50США выделят Украине восемь миллионов долларов на кибербезопасность
20:44Российская военная полиция провела патрулирование сирийского Саракеба
20:41В Москве проверяемых на COVID-19 пациентов перевозят в новую больницу
20:39Верховный муфтий поддержал поправку в Конституцию о народе
20:34Володин призвал СМИ активнее освещать поправки в Конституцию
20:27В ЦПВС назвали число беженцев, выдавливаемых в сторону Греции
20:22В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло 196
20:19Число жертв коронавируса в Италии выросло до 79 человек
Лента новостейМолния