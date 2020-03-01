Закон о госзакупке незарегистрированных лекарств вступил в силу

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, которой правительство наделяется правом закупать не зарегистрированные в Закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, которой правительство наделяется правом закупать не зарегистрированные в России препараты, вступает в силу в воскресенье.

Федеральный закон был одобрен Советом Федерации 23 декабря и позднее подписан президентом России Владимиром Путиным.

Законом предусмотрено право правительства РФ устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости препаратов. Уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты" по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, законопроектом определяется, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам у взаимозаменяемых лекарственных препаратов.

Законом также устанавливаются полномочия правительства закупать не зарегистрированные в РФ препараты по решению врачебной комиссии.

Ввоз незарегистрированных наркотических и психотропных лекарств будет осуществлять федеральное государственное унитарное предприятие "Московский эндокринный завод". Деньги на закупку, ввоз и доставку конкретной партии таких лекарств предусматриваются Минпромторгом в федеральном бюджете на соответствующий год.

Минздрав России в феврале утвердил перечень незарегистрированных лекарств, подлежащих ввозу в страну, в список вошли пять препаратов – "Диазепам", "Мидазолам", "Клобазам", "Лоразепам", "Фенобарбитал". Правительство России на закупку препаратов выделило на 2020 год 22 миллиона рублей.

В августе 2019 года сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".