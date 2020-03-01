Блогер рассказала о самочувствии после ЧП в банном комплексе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко пожаловалась в беседе с журналистом РЕН ТВ на самочувствие после инцидента в одном из банных комплексов Москвы.
"Я? Плохо", — сказала Диденко.
Девушка добавила, что после инцидента связывалась только с одним из пострадавших. "Я говорила только с одним человеком, который не в реанимации. Я не знаю, что с остальными", — добавила блогер.
Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Трагедия на дне рождения Диденко произошла накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, после чего началась химическая реакция. В результате погибли три человека, включая супруга блогерши, еще несколько пострадали.