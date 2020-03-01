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2020-03-01T10:04+0300
https://ria.ru/20200301/1565763369.html
Блогер рассказала о самочувствии после ЧП в банном комплексе
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РИА Новости

Блогер рассказала о самочувствии после ЧП в банном комплексе

00:57 01.03.2020 (обновлено: 10:04 01.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Вывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко пожаловалась в беседе с журналистом РЕН ТВ на самочувствие после инцидента в одном из банных комплексов Москвы.
"Я? Плохо", — сказала Диденко.
Момент трагедии в банном комплексе в Москве сняли на видео
Вчера, 13:36
Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео
Девушка добавила, что после инцидента связывалась только с одним из пострадавших. "Я говорила только с одним человеком, который не в реанимации. Я не знаю, что с остальными", — добавила блогер.
Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Певица Юлия Савичева
Вчера, 23:09
Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе
Трагедия на дне рождения Диденко произошла накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, после чего началась химическая реакция. В результате погибли три человека, включая супруга блогерши, еще несколько пострадали.
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ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну осталось только ещё похороны в перископе транслировать, чтобы хайп словить и лайки получить.
1 марта, 03:24
bbogdanov65.ivanovo
6760111
Её место в клинике
1 марта, 02:03
SPSergey Petrov
6220200
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