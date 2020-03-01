Блогер рассказала о самочувствии после ЧП в банном комплексе

"Я? Плохо", — сказала Диденко.

Девушка добавила, что после инцидента связывалась только с одним из пострадавших. "Я говорила только с одним человеком, который не в реанимации. Я не знаю, что с остальными", — добавила блогер.

Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса. Выясняются обстоятельства произошедшего.