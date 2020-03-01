В ЛНР пять человек погибли и шесть ранены в феврале из-за обстрелов

ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Пять сотрудников Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погибли в ЛНР в результате обстрелов со стороны ВС Украины в феврале, шесть человек пострадали, заявили РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили о 48 обстрелах со стороны ВС Украины в феврале.
"В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины в феврале пять военнослужащих Народной милиции ЛНР погибли", - сообщили в представительстве ЛНР.
Представитель ЛНР уточнил, что в результате обстрелов был ранен один мирный житель и пять ополченцев, разрушено и повреждено 40 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
"Обострение обстановки на линии боевого соприкосновения… и их последствия для мирного населения республики обсуждалось 26 февраля 2020 года на заседании контактной группы в Минске… Представители республик потребовали от украинской стороны выполнения согласованных в июле 2019 года дополнительных мер по соблюдению бессрочного перемирия, в том числе с проведением соответствующих разбирательств по фактам нарушений режима прекращения огня", - дополнили в представительстве ЛНР.
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