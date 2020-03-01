В ЛНР пять человек погибли и шесть ранены в феврале из-за обстрелов

"Обострение обстановки на линии боевого соприкосновения… и их последствия для мирного населения республики обсуждалось 26 февраля 2020 года на заседании контактной группы в Минске… Представители республик потребовали от украинской стороны выполнения согласованных в июле 2019 года дополнительных мер по соблюдению бессрочного перемирия, в том числе с проведением соответствующих разбирательств по фактам нарушений режима прекращения огня", - дополнили в представительстве ЛНР.