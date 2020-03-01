Трамп оценил бойцов "Талибана" на примере их борьбы с войсками СССР

"Талибан", надо сказать, отличные бойцы. Достаточно вспомнить Советский Союз", — сказал он на конференции Союза американских консерваторов.

По его словам, сегодняшнее подписание соглашения с "Талибаном" положит конец самой длинной войне в истории США, в которой, по его словам, в общей сложности участвовали 28 стран.