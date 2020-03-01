Трамп оценил бойцов "Талибана" на примере их борьбы с войсками СССР

ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил боевые качества движения "Талибан", напомнив об их действиях против советских войск.
"Талибан", надо сказать, отличные бойцы. Достаточно вспомнить Советский Союз", — сказал он на конференции Союза американских консерваторов.
По его словам, сегодняшнее подписание соглашения с "Талибаном" положит конец самой длинной войне в истории США, в которой, по его словам, в общей сложности участвовали 28 стран.
Он выразил надежду, что соглашение позволит начать процесс возвращения американских военных на родину.