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Трамп оценил бойцов "Талибана" на примере их борьбы с войсками СССР
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РИА Новости

Трамп оценил бойцов "Талибана" на примере их борьбы с войсками СССР

00:50 01.03.2020 (обновлено: 11:47 01.03.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил боевые качества движения "Талибан", напомнив об их действиях против советских войск.
"Талибан", надо сказать, отличные бойцы. Достаточно вспомнить Советский Союз", — сказал он на конференции Союза американских консерваторов.
По его словам, сегодняшнее подписание соглашения с "Талибаном" положит конец самой длинной войне в истории США, в которой, по его словам, в общей сложности участвовали 28 стран.
Он выразил надежду, что соглашение позволит начать процесс возвращения американских военных на родину.
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар. 29 февраля 2020
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Дональд ТрампТалибанСССРСШАВ мире
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