В Люксембурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Первый случай заражения новым Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Люксембурге , власти ожидают результатов повторного исследования у мужчины, прибывшего из Италии, сообщает портал RTL со ссылкой на министра здравоохранения.

Отмечается, что мужчина в возрасте примерно 40 лет прибыл из Италии через международный аэропорт в Шарлеруа, результат первого теста показал наличие у него коронавируса. Мужчина сам прибыл в больницу и сообщил о своих симптомах.

Сейчас мужчина находится в больнице, власти ожидают результатов повторного исследования, они станут известны в воскресенье утром, уточняет портал.