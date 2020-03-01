США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

По данным на субботу, с 19 февраля в Иране были зафиксировано 593 случая заражения коронавирусом, из них 43 с летальным исходом, при этом выздоровели более 120 человек. Власти Ирана заявляли, что ожидают в предстоящие дни пика распространения коронавируса и оставляют в силе все прежние рекомендации и ограничения.