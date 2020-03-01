США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США готовы помочь Ирану в борьбе с новым коронавирусом, однако Тегеран должен об этом попросить, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
По данным на субботу, с 19 февраля в Иране были зафиксировано 593 случая заражения коронавирусом, из них 43 с летальным исходом, при этом выздоровели более 120 человек. Власти Ирана заявляли, что ожидают в предстоящие дни пика распространения коронавируса и оставляют в силе все прежние рекомендации и ограничения.
"Если мы можем помочь иранцам с этой проблемой, то мы, конечно, сделаем это. Все что им надо сделать - это попросить об этом", - сказал Трамп на конференции Союза американских консерваторов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае достигло 79,2 тысячи человек, скончались 2835, излечились свыше 39 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 51 стране, число зараженных достигло 4691, скончались 67 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса