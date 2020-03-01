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Число больных коронавирусом вне Китая превысило шесть тысяч человек
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РИА Новости

Число больных коронавирусом вне Китая превысило шесть тысяч человек

00:35 01.03.2020
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
Девушка в медицинской маске
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки более 1,3 тысячи новых случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 6 тысяч человек.
В коммюнике, опубликованном на сайте организации, говорится, что общее число зараженных вне Китая достигло 6009 человек в 53 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1318 новых случаев заражения. Количество летальных исходов выросло до 86 (19 за сутки).
Вирус распространился ещё на две страны - Мексику и Сан-Марино.
По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 79 394 человек, скончались 2838. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 85 403 человека.
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Распространение нового коронавирусаВесь мирВОЗКитайВ мире
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