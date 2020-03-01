Число больных коронавирусом вне Китая превысило шесть тысяч человек

В коммюнике, опубликованном на сайте организации, говорится, что общее число зараженных вне Китая достигло 6009 человек в 53 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1318 новых случаев заражения. Количество летальных исходов выросло до 86 (19 за сутки).