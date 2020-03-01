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Пошлина на экспорт нефти из России понижается на $11,6 за тонну
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РИА Новости

Пошлина на экспорт нефти из России понижается на $11,6 за тонну

00:30 01.03.2020
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта понижается на 11,6 доллара - до 66,9 доллара с 78,5 доллара за тонну в феврале, следует из расчетов Минфина.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 января по 14 февраля 2020 года составила 57,49 доллара за баррель, или 419,7 доллара за тонну.
Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.
Пошлина на высоковязкую нефть с 1 марта составит 6,6 доллара против прежних 7,8 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизилась до 20 долларов за тонну, на темные - до 66,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина снизилась до 20 долларов, прямогонного (нафта) - до 36,7 доллара против 43,1 доллара за тонну.
Пошлина на кокс уменьшается до 4,3 доллара с 5,1 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ (смесь пропан-бутан техническая, СПБТ) остается на нулевом уровне.
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