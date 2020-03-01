Пошлина на экспорт нефти из России понижается на $11,6 за тонну

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта понижается на 11,6 доллара - до 66,9 доллара с 78,5 доллара за тонну в феврале, следует из расчетов Минфина.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 января по 14 февраля 2020 года составила 57,49 доллара за баррель, или 419,7 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на высоковязкую нефть с 1 марта составит 6,6 доллара против прежних 7,8 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизилась до 20 долларов за тонну, на темные - до 66,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина снизилась до 20 долларов, прямогонного (нафта) - до 36,7 доллара против 43,1 доллара за тонну.