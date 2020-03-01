Более 36 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС

АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Глава МВД Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что 36 776 мигрантов пересекли границы страны с ЕС на фоне заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана , что Анкара решила их открыть.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

"По состоянию на 21.02 (совпадает с мск), число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (приграничная с Грецией и Болгарией провинция на северо-западе Турции), составляет 36 776", - говорится в заявлении Сойлу в Twitter.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".