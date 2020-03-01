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2020-03-01T06:54+0300
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Более 36 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС
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РИА Новости

Более 36 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС

00:07 01.03.2020 (обновлено: 06:54 01.03.2020)
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© Sputnik / Burcu OkutanБеженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
Беженцы возле КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
© Sputnik / Burcu Okutan
АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что 36 776 мигрантов пересекли границы страны с ЕС на фоне заявления турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что Анкара решила их открыть.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев.

"По состоянию на 21.02 (совпадает с мск), число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (приграничная с Грецией и Болгарией провинция на северо-западе Турции), составляет 36 776", - говорится в заявлении Сойлу в Twitter.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
Ранее пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но она больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. После этого соседние с Турцией страны заявили об усилении контроля на границе.
Беженцы из Сирии и других стран на автовокзале в Турции
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииЕвросоюзТурцияВ мире
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