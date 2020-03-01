У кого можно не просить прощения перед Великим постом

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. У православных христиан наступает У православных христиан наступает Прощеное воскресенье . В этот день накануне Великого поста принято примиряться друг с другом. Правда, многие не знают, как это делать. О том, как проводится этот обряд, что полагается говорить и перед кем можно не извиняться, — в материале РИА Новости.

Особое воскресенье

На Руси в Прощеное воскресенье были массовые гулянья: люди катались с горки, ели блины, плясали и веселились. А уже вечером радость сменялась молчанием. Начинался самый строгий пост.

В православных храмах столь резкий контраст можно наблюдать до сих пор: утром на литургии священники служат в праздничных желтых облачениях, а хор поет торжественные песнопения. Вечером духовенство переоблачается в черное, на службе почти не звучат духовные гимны. Все вокруг показывает, что наступает особый период молитвы и глубоких духовных размышлений.

С точки зрения церковного календаря этот день — один из самых трагичных. Ведь Церковь вспоминает изгнание Адама из Рая, который закрылся для человечества вплоть до воскресения Христа.

Вот и полторы тысячи лет назад жившие в Палестине монахи изгоняли сами себя из обители в пустыню, где в полном одиночестве предавались молитве.

"По сути, они шли на большой риск, ведь в пустыне всякое случается. Поэтому монахи, зная, что кто-то может и не вернуться к Пасхе, старались примириться друг с другом в последний день перед Великим постом. Так и появился обычай просить прощения", — объясняет известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).

Со временем не только в обителях, но и во всех православных храмах утвердился обряд — пожалуй, самый трогательный. Это Чин прощения — его совершают вечером воскресенья. Все прихожане церкви обращаются друг к другу со словами: "Прости меня, брат/сестра". А в ответ слышат: "Бог простит, и я тебя прощаю".

"Просить прощения за все нельзя"

Примириться с ближним, чтобы во время поста примириться с самим собой, — главная суть Прощеного воскресенья. Но, как отмечают в Церкви, это не значит, что все остальное время можно вести себя как угодно.

"Это повод вспомнить тех, кого чем-то обидел, и найти в себе мужество попросить у них прощения", — говорит завкафедрой богословия Московской духовной академии и семинарии протоиерей Павел Великанов.

Казалось бы, что тут сложного: произнести фразу "Прости меня за все" и услышать, что прощен. На самом деле, все гораздо сложнее.

"Тут всегда предполагается конкретика. Нельзя просить прощения за все — точно так же, как нельзя каяться "во всех грехах". Если это беспредметно, то это не более чем дань традиции или ритуал, который при всей своей мимишности не приведет к никаким существенным сдвигам в отношениях между людьми", — подчеркивает протоиерей.

Поэтому Церковь призывает сначала осознать, за что вы хотите извиниться.

"Такое прощение всегда болезненное и достаточно тяжелое. Это некий скачок на уровень отношений с человеком, с которым примиряетесь. По сути, вы, коль уж простили, вычеркиваете, может быть, целый список препятствий в отношениях с ним", — отмечает отец Павел.

Ведь отношения с другими людьми — показатель отношений с Богом. То есть человек не может изменить себя, если, по словам протоиерея, "связан, как стропами", различными взаимными обидами с окружающими.

"Если вы человека не простили, то вы продолжите вращаться вокруг этой стропы", — уточняет богослов.

Покаяние личное и публичное

К просьбе о прощении в Церкви призывают относиться с полной серьезностью. Поэтому желательно примириться с человеком лично.

Правда, сейчас, в век развитых средств коммуникации, это порой непросто. Нелегко даже вспомнить, кого обидел, отчего подчас и у воцерковленных людей возникает вопрос: у кого надо просить прощения, а у кого нет?

"Лично я считаю, что просить прощения у того, с кем у вас вообще нет никаких отношений, по меньшей мере странно", — говорит отец Павел Великанов.

То есть перед незнакомыми нет смысла извиняться — если, конечно, речь не идет о чине прощения в храме, куда могут попасть и не прихожане.

Есть еще одно исключение. Публичные персоны, которые, как указывает отец Павел, "бывают для многих источником соблазнов", могут попросить прощения у незнакомых — у своей аудитории, например.