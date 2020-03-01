В экономклассах самолетов появятся трехэтажные кровати

В длину кровать — до двух метров и чуть больше полуметра в ширину. Помимо постельного белья, пассажирам будут выдавать беруши. Спальные места будут снабжены светильниками для чтения, USB-портами и вентиляцией. Их установят в салоне экономкласса.

Авиакомпания еще не знает наверняка, где в самолете будут располагаться спальни для пассажиров, и сколько они будут стоить. Но разработчики полагают, что при необходимости для этого можно будет сократить несколько рядов с сидениями. Идею планируют предложить и другим воздушным перевозчикам.