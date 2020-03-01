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Туризм
2020-03-01T03:01+0300
https://ria.ru/20200301/1565347413.html
В экономклассах самолетов появятся трехэтажные кровати
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РИА Новости

В экономклассах самолетов появятся трехэтажные кровати

03:01 01.03.2020
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© Фото : Air New ZealandПрототип модулей для сна для пассажиров эконом класса
Прототип модулей для сна для пассажиров эконом класса
© Фото : Air New Zealand
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Новозеландская авиакомпания подала патент на трехэтажные спальные места с парой кроватей на каждом уровне, сообщает The Sun.
В длину кровать — до двух метров и чуть больше полуметра в ширину. Помимо постельного белья, пассажирам будут выдавать беруши. Спальные места будут снабжены светильниками для чтения, USB-портами и вентиляцией. Их установят в салоне экономкласса.
Авиакомпания еще не знает наверняка, где в самолете будут располагаться спальни для пассажиров, и сколько они будут стоить. Но разработчики полагают, что при необходимости для этого можно будет сократить несколько рядов с сидениями. Идею планируют предложить и другим воздушным перевозчикам.
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