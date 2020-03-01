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Хорошие новости
2020-03-01T16:35+0300
https://ria.ru/20200301/1565343328.html
В Кировской области сотрудники полиции спасли брошенных детей
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РИА Новости

В Кировской области сотрудники полиции спасли брошенных детей

08:00 01.03.2020 (обновлено: 16:35 01.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Двух крошечных детей спасли кировские полицейские. Мать оставила девятимесячную девочку и двухлетнего мальчика одних в холодном доме без еды и воды.
"Двадцать пятого февраля сотрудники полиции проверяли находящуюся на профилактическом учете семью, проживающую в селе Быково Куменского района. Дверь в частном доме никто не открыл, родственники и знакомые не имели информации о хозяйке дома и ее малолетних детях", — говорится в сообщении пресс-службы МВД России.
Женщина была объявлена в розыск, но стало известно, что дети дом не покидали, поэтому стражи порядка вернулись туда.
"Полицейские услышали звук в доме, в связи с чем появились основания проникнуть внутрь для возможного оказания помощи. Внутри были обнаружены малолетние дети, оставленные матерью без присмотра", — отметили в ведомстве.
Как выяснилось, в доме не было еды, печь не топилась несколько дней, температура воздуха не поднималась выше десяти градусов.
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Старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Елена Бутакова со своими коллегами укутали детей в теплые вещи, напоили принесенным соседями молоком и передали медикам.
По словам заместителя главного врача центральной районной больницы Елены Тимкиной, состояние детей удовлетворительное. Елена Бутакова принесла им игрушки и лакомства, которые разрешают в этом возрасте врачи. Правда, пообщаться с малышами не получилось, в больнице введен карантин. Однако, как говорят полицейские, мера эта временная, они продолжат отслеживать дальнейшую судьбу малышей.
Мать, бросившую своих детей ради пьянки, полицейские нашли к вечеру следующего дня, когда она шла в магазин за очередной порцией горячительного. Материалы были переданы в подразделение следственного комитета. Сейчас в отношении нее расследуются два уголовных дела: за оставление детей в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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Хорошие новостиХорошие новостиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Кировская область
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