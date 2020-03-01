В Кировской области сотрудники полиции спасли брошенных детей

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Двух крошечных детей спасли кировские полицейские. Мать оставила девятимесячную девочку и двухлетнего мальчика одних в холодном доме без еды и воды.

"Двадцать пятого февраля сотрудники полиции проверяли находящуюся на профилактическом учете семью, проживающую в селе Быково Куменского района. Дверь в частном доме никто не открыл, родственники и знакомые не имели информации о хозяйке дома и ее малолетних детях", — говорится в сообщении пресс-службы МВД России.

Женщина была объявлена в розыск, но стало известно, что дети дом не покидали, поэтому стражи порядка вернулись туда.

"Полицейские услышали звук в доме, в связи с чем появились основания проникнуть внутрь для возможного оказания помощи. Внутри были обнаружены малолетние дети, оставленные матерью без присмотра", — отметили в ведомстве.

Как выяснилось, в доме не было еды, печь не топилась несколько дней, температура воздуха не поднималась выше десяти градусов.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Елена Бутакова со своими коллегами укутали детей в теплые вещи, напоили принесенным соседями молоком и передали медикам.

По словам заместителя главного врача центральной районной больницы Елены Тимкиной, состояние детей удовлетворительное. Елена Бутакова принесла им игрушки и лакомства, которые разрешают в этом возрасте врачи. Правда, пообщаться с малышами не получилось, в больнице введен карантин. Однако, как говорят полицейские, мера эта временная, они продолжат отслеживать дальнейшую судьбу малышей.