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Лекарства, обувь, интернет: что изменится с первого марта
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РИА Новости

Лекарства, обувь, интернет: что изменится с первого марта

08:00 01.03.2020 (обновлено: 09:47 01.03.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМагазин обуви в Пятигорске
Магазин обуви в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Максим Рубченко. В марте россиян ждут немногочисленные, но исключительно важные изменения в законодательстве. В страну разрешат ввозить незарегистрированные лекарства, доступ к сайтам госуслуг станет бесплатным, а сотрудники транспортной полиции получат право применять против нарушителей электрошокеры. Об этих и других новациях — в материале РИА Новости.

Незарегистрированные лекарства можно привозить

Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 475-ФЗ разрешает с 1 марта до 31 декабря 2023-го ввозить в страну некоторые не зарегистрированные в России лекарственные препараты, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, — для оказания медицинской помощи конкретным пациентам и только в случае неэффективности или невозможности применения зарегистрированных лекарств.
Минздрав утвердил соответствующий список заболеваний: эпилепсия, эпилептический статус, паллиативная помощь. Разрешение оформляет специальная медицинская комиссия.
Эксперты считают, что новый закон существенно повысит доступность определенных импортных лекарств и позволит избежать повторения печально известных случаев, когда заводили уголовные дела за то, что родители приобретали за рубежом не зарегистрированные в России лекарства для своих больных детей.
Напомним, в январе правительство выделило 22 миллиона рублей на закупку за границей незарегистрированных лекарств для тяжелобольных детей.

Частично бесплатный интернет

С 1 марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении сайтов российских органов власти. Это результат проекта "Доступный интернет", предусматривающего обеспечение бесплатного доступа к социально-значимым интернет-сервисам.
Среди веб-страниц, куда теперь можно зайти даже при нулевом балансе, — портал госуслуг, сайты президента России, правительства России, обеих палат Федерального собрания, всех федеральных органов исполнительной власти и региональных правительств. Доступ к страницам региональных министерств и департаментов через сайт регионального правительства также будет бесплатным.
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Следующий шаг в реализации проекта "Доступный интернет" — бесплатный доступ к соцсетям и мессенджерам.

Ботинки с чипом

С первого дня весны всю продаваемую в стране обувь полагается маркировать. Наклейки с электронным чипом будут наносить на коробки с товаром еще на обувной фабрике или при ввозе импортных изделий.
При продаже товара марки сканируют и фиксируют в чеке. Это касается и обуви, приобретаемой через интернет и доставляемой покупателю курьером.
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Сфотографировав марку на смартфон, можно получить на специальном сайте всю информацию о производителе и убедиться, что товар не контрафактный.

О блокировке карты сообщат в тот же день

С 28 марта операторы платежных систем обязаны незамедлительно информировать клиентов о блокировке денежных средств на счетах и сообщать причину блокировки. Это предусмотрено Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 490-ФЗ "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О национальной платежной системе".
Аналогичные требования и к блокировке банковских карт. Конкретный порядок таких уведомлений должен излагаться в договоре на открытие счета, так что внимательно его прочитайте, прежде чем подписывать.

Электрошок на транспорте

Со второго марта работники системы транспортной безопасности могут применять против нарушителей общественного порядка электрошокеры и искровые разрядники. Спецсредства разрешается использовать для самообороны, отражения нападения на вокзалы, аэропорты и другие объекты транспорта и инфраструктуры, а также при задержании преступников, которые собираются скрыться или оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
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Запрещается применять электрошокеры к инвалидам, беременным и малолетним, за исключением случаев, когда они оказывают вооруженное сопротивление или совершают нападение, угрожающее жизни или здоровью других людей.

Ретро-автомобили по ГОСТу

С первого марта в России появится новый ГОСТ: "Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки".
Он предусматривает, что старые и раритетные автомобили для получения паспорта транспортного средства должны проходить специальную экспертизу. Это касается мотоциклов и легковушек старше тридцати лет, а также грузовиков старше пятидесяти, если сохранены оригинальный двигатель, кузов и рама.
Историческая ценность транспортного средства определяется аккредитованными экспертами, которые проверяют общее техническое состояние, двигатель, узлы, шасси, внешнее состояние и интерьер. Если все в порядке, присваивается статус "классического автомобиля". Главное условие — двигатель с кузовом должны быть "родными" или отреставрированы до "оригинального состояния".
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В случае большого количества отклонений от заводского варианта о таком статусе не может быть и речи. Однако владелец может представить машину на повторную экспертизу, устранив все недостатки.
В перспективе планируется утвердить для исторических автомобилей отдельные правила техосмотра, регистрации и особые правила дорожного движения.
С 31 марта автовладельцев ждет еще одно новшество: в перечень документов на машину вводится этикетка, содержащая сведения о выбросах углекислого газа, потреблении топлива и экологическом классе машины.

Адвокат получит по заслугам

С первого марта закон разрешает включать в соглашение на оказание юридических услуг пункт о том, что вознаграждение адвоката зависит от результата рассмотрения дела в суде. В случае победы защитник может рассчитывать на дополнительный гонорар. Но это касается только гражданско-правовых споров: на адвокатов, ведущих административные и уголовные дела, новое правило не распространяется.

Самозанятым дадут новые льготы

С 28 марта самозанятые граждане при приобретении товаров, оплаты работ или услуг получат такие же льготы, что предусмотрены для малого и среднего бизнеса: квоты, срок платежей, участие в различных программах партнерства. Под самозанятыми при этом понимаются граждане, выбравшие спецрежим "Налог на профессиональный доход".
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Льготы предоставляются на период эксперимента по уплате налога на профессиональный доход, то есть до 1 января 2029 года.

Идентификация должника

С 30 марта вступают в силу новые правила взыскания долгов с граждан. Теперь при обращении в суд с иском организация должна указать один из так называемых идентификаторов должника: серия и номер паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН или номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Для исков физлиц это необязательно.
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