В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"

"Это могут быть Нео и Тринити, которые существовали в другой момент на временной шкале. Они узнают о Матрице, когда достигли средних лет, — предположил пользователь на Reddit. — Хотя такой вариант кажется мне маловероятным, но если его используют, то можно было бы посмотреть на героев и эту историю совершенно по-новому".