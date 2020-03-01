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2020-03-01T10:41+0300
https://ria.ru/20200301/1565337181.html
В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"
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РИА Новости

В Сети объяснили, как Нео и Тринити окажутся живыми в "Матрице 4"

06:02 01.03.2020 (обновлено: 10:41 01.03.2020)
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© Warner Bros. Pictures Co. (1999) Кадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма Матрица
© Warner Bros. Pictures Co. (1999)
МОСКВА, 01 мар — РИА Новости. Поклонники фильмов "Матрица" представили в Сети несколько теорий, в которых объяснили, как главные герои Нео (Киану Ривз) и Тринити (Кэрри-Энн Мосс) могут оказаться живыми в четвертой части франшизы (они умирают в серии "Матрица: Революция"), сообщает Independent.
По мнению пользователей, самый простой способ — вспомнить какую-то незначительную сюжетную линию в одном из предыдущих фильмов, которая станет ключевой.
Однако некоторые зрители посчитали эту стратегию слишком простой и назвали еще две версии развития событий в четвертой части.
По одной из них, действие должно произойти за пределами Матрицы, прежде чем люди проиграли войну машинам. По другой — основные события разворачиваются внутри системы, но фокусируются на эпизодах из жизни повзрослевших главных персонажей.

"Это могут быть Нео и Тринити, которые существовали в другой момент на временной шкале. Они узнают о Матрице, когда достигли средних лет, — предположил пользователь на Reddit. — Хотя такой вариант кажется мне маловероятным, но если его используют, то можно было бы посмотреть на героев и эту историю совершенно по-новому".

Официально детали сюжета новой части франшизы пока не разглашаются. Известно, что режиссер Лана Вачовски вместе со съемочной группой сейчас находится в Сан-Франциско.
Кроме Ривза и Мосс, в фильме снимутся: Джада Пинкетт-Смит, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II, известный по роли Черной Манты в "Аквамене", Джонатан Грофф и другие.
Выход "Матрицы 4" запланирован на май 2021 года.
Кадр из фильма Матрица
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Культуралучшие фильмыКино и сериалыНовости культурыКиану РивзЛана ВачовскиСан-Франциско
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