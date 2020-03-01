Туристы рассказали, почему отказываются от путешествий

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему отказываются от путешествий, сообщает Aviasales.

Аналитики компании провели исследование в соцсетях среди десяти тысяч пользователей.

Выяснилось, что 30 процентов из них, планируя поездку, сталкиваются с препятствиями на работе или в учебном заведении. Опрошенные отмечают, что "деньги на путешествие всегда можно накопить, а вот договориться с работодателем об отдыхе чаще двух раз в год невозможно". Некоторые вынуждены ездить только во время каникул — не могут пропустить уроки, лекции или экзамены.

Недостаток денежных средств — небольшая зарплата, ипотека и другие кредиты — главная причина редко выезжать на отдых у 21 процента респондентов.

17 процентов вынуждены проводить отпуск дома из-за отсутствия прямого авиасообщения с интересующими их пунктами назначения, а перелет в Москву, по их словам, — "это лишняя трата денег".

Еще 15 процентов опрошенных выразили недовольство высокой стоимостью авиабилетов как по России, так и за границу. Чаще всего такие проблемы испытывают жители отдаленных регионов, например, Магадана, Камчатки или Якутии.

Каждый десятый опрошенный не путешествует или делает это крайне редко из-за домашних животных — некого попросить присмотреть за ними и страшно оставлять их в квартире на длительное время одних.