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Туризм
2020-03-01T13:33+0300
https://ria.ru/20200301/1565323362.html
Туристы рассказали, почему отказываются от путешествий
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РИА Новости

Туристы рассказали, почему отказываются от путешествий

13:33 01.03.2020
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© Depositphotos / stockassoКот в чемодане
Кот в чемодане
© Depositphotos / stockasso
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему отказываются от путешествий, сообщает Aviasales.
Аналитики компании провели исследование в соцсетях среди десяти тысяч пользователей.
Выяснилось, что 30 процентов из них, планируя поездку, сталкиваются с препятствиями на работе или в учебном заведении. Опрошенные отмечают, что "деньги на путешествие всегда можно накопить, а вот договориться с работодателем об отдыхе чаще двух раз в год невозможно". Некоторые вынуждены ездить только во время каникул — не могут пропустить уроки, лекции или экзамены.
Недостаток денежных средств — небольшая зарплата, ипотека и другие кредиты — главная причина редко выезжать на отдых у 21 процента респондентов.
17 процентов вынуждены проводить отпуск дома из-за отсутствия прямого авиасообщения с интересующими их пунктами назначения, а перелет в Москву, по их словам, — "это лишняя трата денег".
Еще 15 процентов опрошенных выразили недовольство высокой стоимостью авиабилетов как по России, так и за границу. Чаще всего такие проблемы испытывают жители отдаленных регионов, например, Магадана, Камчатки или Якутии.
Каждый десятый опрошенный не путешествует или делает это крайне редко из-за домашних животных — некого попросить присмотреть за ними и страшно оставлять их в квартире на длительное время одних.
Для остальных причина отказаться от поездки — аэрофобия, отсутствие компании, проблемы с детьми или здоровьем, неотложные домашние дела, необходимость оформления визы и получения загранпаспорта.
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