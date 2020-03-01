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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-03-01T12:00+0300
https://ria.ru/20200301/1565314179.html
Сволочь! Хам! Тварь! Происхождение русских ругательств
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565314150_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_5b76f9649e3fe074d14541fef4b1a485.jpg
РИА Новости

Сволочь! Хам! Тварь! Происхождение русских ругательств

12:00 01.03.2020
97
Как это по-русски
Сволочь! Хам! Тварь! Происхождение русских ругательств
12:00
Крикнуть вслед обидевшему вас прохожему "хамло!" – можно. А сказать другу "ну ты и даун", или "во дебил" – нельзя. Даже в шутку. Вас вполне справедливо могут обвинить в дискриминации. Если хочется выругаться, лучше использовать традиционные "дурак", "сволочь" или "тварь" (которое, на самом деле, не совсем ругательство).
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиПодкастОбщество
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