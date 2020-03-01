Стало известно, какая музыка успокаивает кошек

В ходе недавнего эксперимента использовался трек "Scooter Bere’s Aria". Он включал урчание и частоты, близкие к мяуканью. Они на две октавы выше человеческого голоса, который преимущественно расположен в нижнем секторе диапазона слышимости.

С двухнедельным интервалом котам и кошкам давали послушать классические произведения, просто тишину или специально составленную для них композицию, и наблюдали за их поведением во время двух осмотров врачей. В результате оказалось, что уровень стресса был значительно ниже у животных, когда те слушали "кошачью музыку".