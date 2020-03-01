Стало известно, какая музыка успокаивает кошек

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американские ученые из университета в Луизиане выяснили, какая музыка снижает стресс у кошек во время осмотра ветеринара, сообщает Cnetfrance.fr.
Оказалось, что композиция, специально написанная для питомцев, действует на них расслабляюще.
Ранее было известно, что кошки предпочитают классические произведения поп-музыке или тяжелому металлу.
В ходе недавнего эксперимента использовался трек "Scooter Bere’s Aria". Он включал урчание и частоты, близкие к мяуканью. Они на две октавы выше человеческого голоса, который преимущественно расположен в нижнем секторе диапазона слышимости.
С двухнедельным интервалом котам и кошкам давали послушать классические произведения, просто тишину или специально составленную для них композицию, и наблюдали за их поведением во время двух осмотров врачей. В результате оказалось, что уровень стресса был значительно ниже у животных, когда те слушали "кошачью музыку".
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