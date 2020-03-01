Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима

МОСКВА, 01 мар — РИА Новости. Предполагаемая могила основателя вечного города была обнаружена в Римском Форуме в центре итальянской столицы, . Предполагаемая могила основателя вечного города была обнаружена в Римском Форуме в центре итальянской столицы, сообщает Artnet.

По мнению специалистов, древняя гробница относится к VI веку до н.э. Она была обнаружена под землей недалеко от черного камня Лапис Нигер, единственного сохранившегося свидетельства из Комиция (места в Форуме, где проходили народные собрания), который, как считают ученые, тесно связан с Ромулом. Раньше он считался местом его захоронения или, возможно, убийства по инициативе сената. Рядом находится древний алтарь.

"Это удивительное открытие, Римский Форум не перестает удивлять свежими находками", — заявила директор археологического парка Колизей Альфонсина Руссо.

На саркофаге из горной породы туф длиной в 140 см есть надпись на греческом, предупреждающая, что это священное место и трогать его нельзя. "Здесь место захоронения святого царя, а самый старый и важнейший из царей – Ромул", — пояснил издатель журнала Archeo Адреас Штайнер.

Однако специалисты не спешат официально объявлять о том, что нашли саркофаг Ромула: "Это только предположение, основанное на данных античных источников, все они говорят о том, что Ромул был захоронен в этой части Рима", — уточнила археолог Патриция Фортини.

В гробнице костей обнаружено не было, но известно, что нет доказательств того, что Ромул был реальной исторической фигурой, пусть даже и историю основания города рассказывали Ливий, Плутарх и Вергилий.