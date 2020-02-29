Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе

Как написала артистка в инстаграме, ей непонятно, почему после гибели мужа девушка начала снимать себя на телефон и "рыдать на камеру".

"Мне кажется, что эти люди уже просто не понимают, где и в каком мире они находятся. Мне кажется, они потеряли чувство реальности, нормальной жизни", — заявила Савичева.

По ее словам, подобное поведение показывает, как интернет "проглатывает людей в пучину безответственности и вакханалии".

"Люди гонятся за хайпом любыми способами. И даже когда в результате происходит непоправимое, они просто не могут остановиться", — говорится в посте.

Певица подчеркнула, что записи в соцсетях не имеют никакого отношения к реальной жизни.

Савичева также обратила внимание, что Диденко вместе с мужем снимали ролики о медицинских препаратах и взаимодействии их составляющих и при этом решились на такой "сюрприз" для вечеринки.

"Скажите мне, как в головах этой семьи вообще могла зародиться идея кинуть в бассейн 25 килограммов сухого льда да еще и искупаться в этом аду. И все ради красивой картинки или видео в интернете", — написала она.

По мнению артистки, этот инцидент показал, как блогерство "калечит сознание людей", и заставил пользователей Сети задуматься о последствиях "жизни в интернете".

Савичева также принесла свои соболезнования семьям погибших.

Накануне вечером блогер Екатерина Диденко устроила вечеринку в честь своего 29-летия в московском банном комплексе. Во время празднования в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, туда прыгнули несколько человек. В результате начавшейся химической реакции погибли трое участников вечеринки, включая супруга Диденко, который умер в больнице.