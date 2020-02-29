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2020-02-29T23:09+0300
https://ria.ru/20200229/1565739341.html
Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе
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РИА Новости

Савичеву возмутила реакция блогерши на трагедию в банном комплексе

23:09 29.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПевица Юлия Савичева
Певица Юлия Савичева
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Певицу Юлию Савичеву шокировала реакция блогерши Екатерины Диденко, которая после трагедии с сухим льдом в бане в Москве стала записывать видео и выкладывать их в соцсети.
Как написала артистка в инстаграме, ей непонятно, почему после гибели мужа девушка начала снимать себя на телефон и "рыдать на камеру".
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"Мне кажется, что эти люди уже просто не понимают, где и в каком мире они находятся. Мне кажется, они потеряли чувство реальности, нормальной жизни", — заявила Савичева.
По ее словам, подобное поведение показывает, как интернет "проглатывает людей в пучину безответственности и вакханалии".

"Люди гонятся за хайпом любыми способами. И даже когда в результате происходит непоправимое, они просто не могут остановиться", — говорится в посте.

Певица подчеркнула, что записи в соцсетях не имеют никакого отношения к реальной жизни.
Савичева также обратила внимание, что Диденко вместе с мужем снимали ролики о медицинских препаратах и взаимодействии их составляющих и при этом решились на такой "сюрприз" для вечеринки.
"Скажите мне, как в головах этой семьи вообще могла зародиться идея кинуть в бассейн 25 килограммов сухого льда да еще и искупаться в этом аду. И все ради красивой картинки или видео в интернете", — написала она.
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По мнению артистки, этот инцидент показал, как блогерство "калечит сознание людей", и заставил пользователей Сети задуматься о последствиях "жизни в интернете".
Савичева также принесла свои соболезнования семьям погибших.
Накануне вечером блогер Екатерина Диденко устроила вечеринку в честь своего 29-летия в московском банном комплексе. Во время празднования в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда, туда прыгнули несколько человек. В результате начавшейся химической реакции погибли трое участников вечеринки, включая супруга Диденко, который умер в больнице.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.
Момент трагедии в банном комплексе в Москве сняли на видео
Вчера, 13:36
Купание в бассейне с сухим льдом на вечеринке блогера сняли на видео
440784310
Обсудить 24
ЧП в московском банном комплексеЕкатерина ДиденкоШоу-бизнесЮлия СавичеваМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Блогеры - это трутни, не желающие работать, но желающие халявных больших денег.
29 февраля, 23:16
MYMake Yellowstone Great Again
13630021
Певица не одобрила блогершу. Вот так новость. А что по этому поводу Лоза - ничего ещё не сказал?
29 февраля, 23:35
Stan Popovsky
117001549
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