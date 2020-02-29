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В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству
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РИА Новости

В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству

23:06 29.02.2020 (обновлено: 23:20 29.02.2020)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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ПАРИЖ, 29 фев — РИА Новости. Французские депутаты дважды вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству после решения премьер-министра Эдуара Филиппа о проведении законопроекта о пенсионной реформе без голосования.
"Мы только что вынесли вопрос о вотуме недоверия", — написал лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон в твиттере. Инициативу также поддержали Коммунистическая партия Франции и Партия социалистов.
Как сообщает телеканал BFMTV, еще один вопрос о вотуме недоверия вынесла партия "Республиканцы".
Ранее в субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что воспользуется положениями статьи 49.3 конституции страны для того, чтобы принять законопроект без голосования.
Статья 49.3 конституции Франции позволяет премьер-министру своей властью провести законопроект через парламент, если он уверен в необходимости принятия документа. Однако в случае применения этой статьи депутаты могут в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству.
Объявленная правительством пенсионная реформа, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию, спровоцировала масштабную забастовку и многочисленные акции протеста.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
11 января, 18:40
Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы
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Эдуар ФилиппЖан-Люк МеланшонПарламент ФранцииФранцияВ мире
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